拍照拿獎金「鎮長」帶頭示範　公所祭出12萬獎金...留住竹山之美

▲▼南投縣竹山鎮公所祭出12萬元，舉辦攝影比賽留住竹山之美，鎮長陳東睦率同仁示範取景拍照宣導。（圖／竹山鎮公所提供，下同）

記者張弘昌／南投報導

南投縣竹山鎮公所要辦理攝影比賽囉！即日起到10月16日止，只要民眾是在這期間，拍攝竹山鎮內所有大小事，就有機會將獎金帶走，總獎金高達12萬元。鎮長陳東睦也率同仁，拿著相機找景點示範拍照，宣導鼓勵大家踴躍報名參加。

為了要讓民眾更認識竹山之美，竹山鎮公所再度祭出高額獎金吸引拍攝人才，歡迎會拍照的人都來投稿，拍攝時間只要是今年度（109年）1月1日到10月16日，作品符合相關參賽規格都可以來參加，獎項總共有53個，第1名獎金3萬元錄取1名、第2名2萬元錄取1名、第3名1萬元錄取1，優選10名各2千元、佳作30名各1千元，另外還有特色景點獎10，各1千元，總獎金高達12萬元。

鎮長陳東睦表示，只要以「竹山全鎮景觀」為主題，包含自然景觀、生態景觀、人造景觀，鄉村特色等，所有能充分呈現出「竹山之美」感動人心的題材，都是公所網羅的對象。希望大家不要錯過了。

收件時間預計從109年10月5日至109年10月16日止。相關辦法請大家可以上竹山鎮公所官網。或是洽詢承辦單位南投縣水沙連藝術攝影家協會劉理事長0937-594668/蕭總幹事0937-757829。

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