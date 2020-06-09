助5校84名弱勢學童安心向學　台中西區扶輪社南投傳愛

▲▼台中西區扶輪社到南投鹿谷鄉舉辦「扶輪之子相見歡」活動，助5校84名弱勢學童安心向學。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者張弘昌／南投報導

台中西區扶輪社9日上午在鹿谷鄉紫林莊，舉辦的「扶輪之子相見歡」活動，宴請今年擴大認養的鹿谷國小、秀峰國小、初鄉國小等校37位學童，由社長黃瑞銘主持，縣府社會及勞動副處長張木斌、鹿谷鄉長邱如平都到場致意。

勞動處副處長張木斌致詞時感謝扶輪社社員發揮愛心，籌募善款逾百萬元，擴大幫助本縣偏鄉84位弱勢學童安心向學，企盼藉此拋磚引玉，喚起更多善心企業團體及個人，共同來扶助弱勢學童向學。

扶輪社社長黃瑞銘也致贈每位學童運動水壺等紀念品，由各校校長代表接受，場面溫馨。張木斌表示，台中西區扶輪社長期參與社會服務工作，熱心公益，去年扶輪之子計畫傳愛魚池國中、溪南國小，認養47位學子，每月發放1千元獎助學金幫助孩子安心向學。

今年扶輪社擴大納入鹿谷鄉鹿谷國小、秀峰國小、初鄉國小等3校，本縣認養人數合計達84位，認養金額逾百萬元，善行義舉令人感佩。未來希望能惠及更多弱勢學子；南投縣偏鄉學校如有弱勢學子個案，也能提供給扶輪社，研議納入扶輪之子計畫給予扶助，讓孩子能安心向學，未來對社會有所貢獻。

黃瑞銘社長表示，國際扶輪2014-2015年地區總監賴光雄，提出扶輪之子計畫至今已有6年，並在各地區扶輪社支持下持續進號召社友奉獻一分心力，6年來成果斐然，並成為3461地區的亮點。

去年扶輪社開始擴大推動，走入南投縣選定魚池鄉魚池國中及埔里鎮溪南國小加入扶輪之子計畫，認養47位弱勢學童（生），每人每月發放1千元獎助學金，今年再度擴大辦理，將鹿谷鄉鹿谷國小、秀峰國小、初鄉國小等3校加入扶輪之子計畫，增加認養37位弱勢學童，今年該計畫認養的扶輪之子人數大幅成長達84位，扶助金額達1百萬零8千元。

未來將秉持扶輪座右銘「行善天下、超我服務」精神，繼續推動扶輪之子計畫，讓更多弱勢學童能感受社會的溫暖，並讓扶輪的服務精神得到更多社會的共鳴。

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