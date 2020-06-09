Sony降躁耳機「WH-1000MX4」未發布先曝光！　沃爾瑪官網已先上架

▲Sony無線藍牙耳機。（圖／Sony官網）

記者謝仁傑／綜合報導

Sony 旗艦產品「WH-1000MX4」發布日期似乎指日可待，外媒上週在沃爾瑪（Wal-Mart）網站上發現已有「WH-1000MX4」無線降噪耳機規格和功能的詳細介紹，標示售價為348美元（約新台幣10,350元）。

根據規格列表顯示，將推出的型號包括 Sony 最新的編解碼器Edge-AI，用於升級壓縮的音樂文件，利用AI來恢復壓縮時消失的高頻聲音，可以讓用戶有更豐富、更完整的聆聽體驗；此外還有一個自動聲音控制模式，允許用戶在配對應用程式中創建自設配置文件，會根據位置調整降噪模式，而新的語音技術會在通話過程中透過五個內建麥克風收集用戶的聲音。

WH-1000MX4 可以同時連接到兩個藍牙設備，這是一個很大的優點，目前許多藍牙無線耳機都還做不到，這讓它具有很高的便捷性。WH-1000MX4 一次充電可提供30小時的電池續航力，且當連接到電源插座10分鐘後，即可重新獲得5小時的電力。

雖然 Sony 尚未正式發布新耳機 WH-1000MX4，但按照過去沃爾瑪上市的紀錄及FCC文件來看，預計人們未來一兩週內就會看到它。Sony 向來耳機非常出色，也令追求耳機高音質的消費者相當期待。

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