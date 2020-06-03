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Galaxy Buds系列耳機新應用上線！　可透過手機螢幕直接操控耳機

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▲Galaxy Buds+。（圖／取自9TO5Google）

▲Galaxy Buds+。（圖／取自9TO5Google）

記者謝仁傑／綜合報導

即便無線耳機推出這麼久了，還是有許多人不習慣用手勢動作來操控耳機，因此三星針對 Galaxy Buds 和 Galaxy Buds+ 各推出了一項應用程式，在手機上添加了六項控制項，用戶可以透過手機直接操控耳機。

許多人一直都不太喜歡用手勢觸控耳機來操控它，主要原因是有時候觸控的敏感度不佳、有時又太敏感，或是光靠觸控並不能滿足所有對耳機的要求。更新後 Galaxy Buds 系列耳機會在手機的主螢幕顯示六項耳機的控制項，除了調整音樂或模式的狀態，也可以快速檢查耳機的連接狀況和電池狀態，甚至可以直接鎖定對耳機的觸控。

控制項可以調整成深色模式，兼顧了喜好使用深色介面的用戶，此外還可以選擇不同的透明度級別，與用戶手機的主題做搭配。

▲▼ 。（圖／取自9TO5Google）

▲透過手機直接操控Galaxy Buds系列耳機。（圖／取自9TO5Google）

雖然這次只是對 Galaxy Buds 系列耳機很小的更新，但對於很多人來說應該會很有用。不過據傳目前並不是對所有人提供更新，用戶可以從Google Play商店下載 Galaxy BudsGalaxy Buds+ 的應用程式來試試看。

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