PlayStation 5與遊戲陣容確認6月12日公開 網：再延期換玩家暴動了

特約記者洪聖壹／綜合報導

今年最吊足玩家胃口的，確實是PlayStation 5。

受到新冠疫情（COVID-19）影響，原訂 E3 2020 公開的 SONY PlayStation 5 改為線上發表，遊戲陣容則延至美西時間6 月 3 日推出，後來又因“佛洛伊德之死”事件在美國各地引發的警民衝突，PlayStation 團隊以「容納更多聲音」為由宣布延期，現在時間真的定下來了，清晨官方宣佈：「美西時間 6 月 11日發表」。

「我們不認為現在是慶祝的時候」

日前受到「佛洛伊德之死」事件影響，原訂 6 月 4 日發表的 PS5 以「向後推遲，讓更多重要的聲音被聽見。」為由宣布延期。

而就在今天（6月9日）淩晨，索尼互動娛樂（SIE）宣布，次世代主機 PlayStation 5（PS5）線上發表會，確定將於美西時間 6 月 11 日晚間 9:00 舉辦，換算成台灣時間為 6 月 12 日（五）淩晨 4:00 舉辦，同時間在各國官網、官方Facebook、YouTube 頻道也都公開相同消息。

從官方海報來看，這場活動的主題定為“The Future of Gaming”（遊戲的未來），跟往年美國遊戲電玩展（E3）的發表會形式一樣，會由全球各大遊戲開發團隊接力展示可能在未來 1~2 年內的大型遊戲與新玩法。

談到新的主機，SIE 總裁兼執行長吉姆‧萊恩（Jim Ryan）在同步發布的公開信當中預告，這次活動將超過 1 個小時。同時也指出，過去已經分享過新的主機技術規格，並且公開全新的DualSense 無線控制器，現在預計在假日（通常是指聖誕節）開賣之前，向玩家公開新的遊戲體驗，他也稍微透露，這次新的遊戲主機發展跟以往的PlayStation不同，SONY將藉由PS5重新定義遊戲的未來。

記者為大家稍微翻譯了一下這次的公開信件，大意是：「此直播將以 1080p 30fps 的畫質上傳發表，主要是為了減輕受疫情影響在家上班的工作團隊與開發者們的負擔，實際以 PS5 連接 4K 電視遊玩時的畫質會更精彩。」意謂著 PS5 主機最基本的就是支援 4K 畫質。此外，官方還預告，這次的直播還會有一些很酷的音效處理，建議玩家戴耳機欣賞，原始內容如下：（圖／取自PlayStation）

依照日前外媒透露的消息指出，這次公開的陣容預期將圍繞在「令人驚嘆的遊戲陣容」和「令人嘆為觀止的沈浸式體驗」兩大核心。此外，相關媒體還爆料這次活動將會推出 PS5 獨占，還有連接手機/平板等移動平臺的全新遊戲體驗，在這同時，也將支持更多社群分享功能。

針對 6 月 12 日淩晨 4 點的發表會，許多玩家紛紛大喊吃不消，有些玩家甚至留言：「先睡覺，到時再來看」。記者稍微擷取知名遊戲媒體平台《巴哈姆特》玩家們在討論區挺有趣的留言：

Hua：會不會前一天又宣布延期

qQwQp：這次再不給主機本體的樣子就要換玩家暴動啦

￼嘔咿撕忑：四月在高雄某店家預購 排4X號 感覺首發要拿到有困難...

將江薑講：快出PS5手把造型悠遊卡 再薛一波

貓耳mode中：錢在這裡,快出~~~~

ウィンク：抱歉了錢錢，我需要這個酷東西

＊相關資料來源：Twitter、巴哈姆特