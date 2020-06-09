蔡英文表哥收到2顆子彈　涉嫌教唆者來源起底！疑與大同董事會爭奪戰有關

▲大同公司市場派代表王光祥收到2顆子彈恐嚇信，檢警正追查幕後藏鏡人。（資料照／記者湯興漢攝）

記者劉昌松／台北報導

大同公司經營權之爭延燒近年，市場派代表、三圓建設董事長王光祥4月間收到用信封裝的2顆子彈，檢警循線逮捕送貨的黎姓男子涉嫌恐嚇罪，黎男聲稱「幫人出氣」，專案小組根據通聯懷疑陳姓女子涉嫌教唆，據了解，陳女的公公曾任立委，但陳女矢口否認教唆黎男，檢警仍在釐清全案疑點追查是否有藏鏡人未曝光。

黎男在4月間，親自帶著裝有子彈的信封，送到三圓建設董事長王光祥的辦公室後離開，由於恐嚇意味濃厚，警方獲報後，根據監視器、車牌，循線找到51歲的黎姓男子，黎男聲稱是要幫朋友出氣。

但檢警發現黎男犯案前，曾和陳姓女子有密集通聯，先將他聲押獲准後，再逮捕陳姓女子，赫然發現陳女的陳姓公公是知名陳姓前立委，目前夫家都在大陸山東發展事業，但陳女到案僅坦承認識黎男，但矢口否認有教唆黎男送子彈，被檢察官諭令20萬元交保。

而本案被害人王光祥近年除了本業三圓建設外，也曾到山東投資不動產，他日前接受檢警傳訊表示，懷疑自己是因大同經營權之爭惹到麻煩，希望專案人員幫忙查出幕後真兇。

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