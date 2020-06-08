畢旅全班都要到！班導「沒去違約金4萬5500」...甩詭異算式　網看完怒了

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者賴文萱攝）

記者周亭瑋／綜合報導

原本是學生時期的難得回憶，卻因為這段對話而變調了！一名母親日前發文表示，孩子班導強制要求，全班都要參加畢業旅行，若不去要記過處分，甚至得負擔高額違約金。

母親在爆怨公社提到，孩子目前就讀高二，而學校將於7月初舉辦畢旅，經過思考評估，她決定不讓小孩參加，怎料竟收到一段訊息，表示若不去畢旅，必須支付違約金，而計算方式為「全2年級總金額的10%，然後班級不參加的人再平分」。

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班導進一步列出算式，4550（每人費用）*400（總人數）*10%=18萬2000元，接著再除以班上不去的4人，每人竟要付4萬5500元，最後不忘留一點餘地，給他們一點時間思考反悔。

▲違約金要4萬5500元。（圖／翻攝自爆怨公社）

母親感嘆，「其他老師是說之前有統計過，但我記得只有口頭上問而已，班導也很強制性的要我們去，不去就是記過處分之類的，所以才會產生這些違約金的問題。」

網友們看完全怒了，紛紛回應「哪個學校？第一次聽到畢旅不去還要付錢」、「依據哪一個合約？不要當法盲阿，不合理就對簿公堂不要怕」、「去了付4550，不去付45500？這什麼邏輯」、「直接表明，再為難就提報教育部」、「4萬5是三X？畢旅去的地方都是鑲金的？盤子也不是這樣削的吧」、「這算法是跟地下錢莊學來的嗎」、「事主可以報警了，大家想知道是哪間學校」。