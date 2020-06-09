快訊／何韻詩遭蒙面人潑紅漆　北檢4罪名起訴主謀胡志偉等11人

記者劉昌松／台北報導

香港歌手何韻詩去年來台參加929台港大遊行時，突遭蒙面人從後方潑淋紅漆，檢警根據主嫌自拍的犯前會議影像，迅速逮捕大陳島鄉情文化促進會理事長胡志偉和促進會成員共11人，發現他們還為潑漆行動成立LINE群「康樂活動」即時聯繫，台北地檢署今天依強制、公然侮辱、毀損、妨害合法集會等4罪嫌，將11人起訴。

▲何韻詩去年參加929港台大遊行時，遭人從後方潑淋紅漆。（圖為資料照／記者范綱儀攝）

何韻詩在2019年9月29日來台參加遊行，集會訴求是聲援香港反送中抗爭活動，何在下午2點50分接受媒體訪問時，忽然被戴著頭套、安全帽的嫌犯，從後方往頭上潑淋紅色油漆，當時在現場戒備的中正一分局花不到2分鐘，就將嫌犯大陳島鄉情文化促進會理事長胡志偉以及梁太富逮捕到案。

檢警再根據胡手機中影片，發現胡在犯案前，曾在自己的「大陳消防安全有限公司」開行前會議，現場約10人熱烈討論潑漆分工，鎖定何韻詩或黃之峰等港籍人士，並在LINE開設「康樂活動」群組，做為現場聯繫使用，等胡志偉潑漆後，梁太富等人再扮熱心民眾，上前大呼要大家冷靜理性，掩護胡離場，胡、梁仍被現場群眾發現壓制。

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