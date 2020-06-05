控關貿董座博士論文抄襲...恐嚇「讓你全家人自殺」　德明科大教授下場慘

記者孫于珊／台北報導

任教於德明財經科技大學的劉任昌，因不實指稱關貿網路公司董事長許建隆的學術論文抄襲，還拿百貨公司禮券賄賂他，甚至傳訊辱罵許男牲畜，揚言要讓他們全家死光光；此事件上報後，劉男竟痛批週刊記者污衊陷害他。台北地院依加重誹謗罪及恐嚇危害安全罪，判他拘役100日，得易科罰金10萬元。可上訴。

▲德明財經科技大學教授劉任昌，控關貿董座的博士論文造假，還恐嚇對方，一審遭判拘役100日，得易科罰金。（圖／記者孫于珊攝）

2017年11月間起至2018年8月間，劉男透過臉書、新聞媒體、ResearchGate網站、「科學與人文研究」期刊等管道，任意指稱「許男的著作充斥嚴重違背論理，以及傳遞錯誤資訊的內容」、「許男當然也是舞弊成性，我檢舉他的舞弊論文至少四篇」、「許男無所不用其極地掩蓋舞弊之事實，學術誠信蕩然，人格誠信闕如、德不配位，能力不足」、「許男利用抄襲、變造的著作，因而獲取之副教授權利、待遇、董事長職位」等言論。劉男還「自己判斷」許男拿禮券是賄賂他撤案，「3萬元的新光三越禮券一定是關貿的支出」等語。

由於劉男認為，2018年4月間遭不明男子暴力攻擊頭部，及自己被「追蹤警告」，都是許男所為，因此以臉書傳送訊息恐嚇許男2次，「你敢找人打我？我也可以攻到你家去，狗X人渣，舞弊、作弊，你娘被狗X，牲畜你這個畜生。X你，是你兩個兒子，我也會去找黑道，狗X你作弊人渣！」「狗X你娘，我會讓你兩個兒子自殺，讓你全家人自殺，你這個沒有國中程度的狗X人渣！」

▲關貿董座許建隆（右）。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

而劉男與關貿董座的糾紛，被週刊記者報出後，劉男就痛斥記者是在污衊陷害他，並辱罵記者「下賤、敗類」，批記者是「意圖掩護台灣學術舞弊份子」、「協助舞弊人渣持續侵蝕納稅人的血汗錢」、「協助毀滅台灣的奸匪」，還說記者的計謀是引誘他上法院，官司纏身就無法讓他無暇揭露學術舞弊等語。

但劉男矢口否認犯行，他辯稱許男的博士論文有很大問題，看起來像是買來的，這類案件在台灣很多，因許男從事官職，且台灣所有跟政府有關的資訊發包採購，幾乎都是透過關貿公司，因此他所為是在「維護國家法益」；至於辱罵週刊記者一事，因報導一出讓他被網民圍攻，他若不反應，就是承認報導內容，因此認為自己是正當防衛。

法官經查後指出，劉男具體指摘「許男的學術論文有抄襲、舞弊」、「許男唆使他人對他暴力攻擊」、「許男以關貿公司的費用，持3萬元新光三越禮券賄賂他」等情，均未提出相關證據證明，謾罵記者也只是因報導內容不符預期，個人對記者不滿的情緒宣洩出於表達，而非實際根據或經過考察探訪而得的結果。

法官認為，劉男的行為以貶損許男及週刊記者名譽及社會評價，也妨害關貿公司的信用，考量劉男否認犯行，飾詞狡辯，犯後態度不佳，且迄今未與對方達成和解，難認有悔悟之心，因此依劉男犯恐嚇危害安全罪及2個加重誹謗罪，各判拘役50日，均得易科罰金；應執行拘役100日，得易科罰金10萬元。

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