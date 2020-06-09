美國C-40運輸機飛過我國領土　國防部回應了

▲美軍C-40運輸機。（圖／翻攝自Facebook／王定宇）



記者陶本和／台北報導

美國海軍一架波音C-40運輸機9日上午從日本沖繩起飛，繞過基隆後沿著台灣西部陸地上空向南飛行，從我國領土上空飛過，後來從台南外側離開。對此，國防部未正面證實此事，僅表示台海空域都有全程掌握，請國人放心。

根據最新消息指出，美國海軍一架波音C-40運輸機9日上午從日本沖繩起飛，繞過基隆後沿著台灣西部陸地上空向南飛行，從我國領土上空飛過，後來從台南外側離開。

不過，有媒體報導指稱，有降落清泉崗機場一事，據了解沒有所謂降落，也沒有所謂我方只准許降落5分鐘等情事。

目前該架運輸機已飛離台灣上空，持續往台灣西南部方向前進。國防部稍早並未對此正面證實，僅表示台海空域都有全程掌握，請國人放心。

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