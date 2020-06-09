狠砸越南店還嗆堵反中埋伏　他遭轟2槍爆頭慘死...苗栗在地殺手落網　

▲頭份警方9日上午將涉嫌開槍殺人的黃姓主嫌，移送地檢署偵辦。（圖／記者黃孟珍翻攝）

記者黃孟珍／苗栗報導

苗栗縣頭份市1間PUB，7日凌晨發生2派人馬相約談判後，一言不和聚眾鬥毆；其中許姓男子頭部中2槍當場死亡，經警方多方訪查釐清案情積極偵辦，8日晚間將黃姓主嫌等5人追查到案，並查扣改造手槍一把、操作槍一把；9日上午將黃嫌移送苗栗地檢署偵辦。

頭份分局副分局長張進基表示，整起衝突導火線起因為黃嫌日前到許男親戚所經營的越南小吃店消費，雙方起了糾紛，黃嫌憤而砸毀小吃店大門，引發許男不滿；就在7日凌晨，許男酒後從新竹返回頭份相約談判，怎料黃嫌早已找了3車共5人在PUB內等著，許男一行3人一到門口，雙方人馬立刻棍棒齊飛，打成一團。

據警方調查，現場還傳出幾聲槍響，許男從店內被打到店外，警方到場時，多數人等已鳥獸散，但許姓男子頭部中了2槍，褲子也被脫掉，倒在店外人行道上，救護人員趕緊送醫急救，還是因傷重宣告不治，許男的2名友人也遭毆傷送醫。

▲警方在現場查獲1把改造手槍，及彈殼9枚。（圖／記者黃孟珍翻攝）

另外，警方在現場查獲改造手槍1把及彈殼9枚，經漏夜追查後，8日晚間再逮捕黃姓主嫌，並查扣1把操作槍；但黃嫌矢口否認犯行，但警方還是認為黃男涉有重嫌，依槍擊殺人案移送苗栗地檢署，現已遭聲押，檢警仍持續約談其餘相關人等到案。

對於外傳雙方是因為酒店保護費談不攏才爆衝突，許男更慘遭行刑式槍決後脫去褲子，丟包至人行道上；警方表示為子虛烏有的謠傳，也表示為純粹消費糾紛釀禍，至於詳細的案情，還待警方釐清中。

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