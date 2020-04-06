宅男交友軟體砸11萬求真愛　「約會次數0」提告吃敗仗！上訴逆轉勝

▲寂寞的洪男為追求真愛，在Packtor上砸了11萬買會員後，不滿業者服務與期待有落差，提告解約退款敗訴，上訴逆轉獲賠7萬7千7百元。（示意圖，非新聞當事人／記者李佳蓉攝）

記者羅志華／台北報導

不少單身男子工作繁忙、生活圈小，認識異性不易卻仍渴望愛情，交友軟體業者看上這點，推出各種服務、課程搶攻宅男市場，引發許多消費糾紛。洪姓男子於2018年11月間，與Paktor（拍拖）簽約付了11萬4千，約定在2年內排定10次實體約會，並提供顧問、「把妹課程」教學；洪男不滿業者未積極履約，提告要求返還款項，一審敗訴、二審逆轉勝，獲賠7萬7千7百元。

洪男一審時主張，他於2018年11月4日與業者簽訂「Packtor Premium」合約，當天即刷卡付了11萬4千，他不滿業者未積極履約、1次約會都沒安排，於12月11日要求解約被拒絕，之後在消費者爭議調解上，也沒看業者出席，讓他氣得提告要求返還9萬6900元（11萬4千元扣掉15%行政費）。

「拍拖」表示，洪男簽約才1個月就不斷要求解約，也未曾出席業者安排的「I’m Possible課程」，業者依約提供服務並無疏失，且洪男就算要終止合約，也應按當初簽的合約流程來走、負擔總費用20%的行政費。

一審法官認為，洪男向Packtor買服務付錢，即使終止合約也不溯及過往，認為Packtor依契約取得金錢，判業者免還。

洪男不服上訴，稱行政費用20%過高，應以15%較為合理，且他從未享受過Packtor任何服務，業者應返還多收的錢。

法官認洪男主張有理，但合約上明定行政費用為20%，且洪男無故缺席業者安排的課程，應負擔一堂課的費用，判業者扣除20%行政（2萬2800元）、一堂IM課程（1萬3500元）費用後，應返還洪男7萬7千7百元。

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