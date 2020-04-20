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高雄11男女不顧社交距離叫傳播妹　價錢談不攏對嗆經紀暗夜拼輸贏

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▲高雄市楠梓區發生11男女聚眾，意圖攜帶棍棒鬧事，被警方查獲 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲高雄市楠梓區發生11男女聚眾，意圖攜帶棍棒鬧事，被警方查獲 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市警察局楠梓分局接獲通報，表示在轄區內的一家速食店旁邊，有青少年聚集的情況，而且還有棍棒武器，所以警方趕往現場後發現，事情不單純，真的是來尋仇，不過約好要輸贏的雙方還沒見面，警方即時阻止。

這起案件是發生在20日凌晨3時28分，警方接獲報案指稱後勁麥當勞旁統一超商有青少年聚眾之情況且車上持有棍棒武器，第一時間抵達現場未發現可疑人車，不過員警加強周遭巡視，就在35分鐘之後在後勁鳳屏宮前廣場，有疑似意圖滋事之人車。

經過盤查之後發現，現場總共有8男、3女，總共是11人，分別乘坐4台車，他們就是之前被報案，要在後勁麥當勞旁統一超商意圖滋事之人車，同時警方也發現4部自小客車後車廂內查獲刀械、棍棒等武器一批。警方隨即將現場11人帶返後勁所調查釐清案情。

▲高雄市楠梓區發生11男女聚眾，意圖攜帶棍棒鬧事，被警方查獲 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲高雄市楠梓區發生11男女聚眾，意圖攜帶棍棒鬧事，被警方查獲 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

警方表示經查為蘇姓男子與經紀公司綽號叫邱澤男子因消費價錢糾紛，因而於網路上互嗆，双方相約至後勁麥當勞旁統一超商，因對方未出現，於是蘇姓男子等11人先移轉至楠梓區後勁鳳屏宮前躲避，警方及時到場發現蘇姓男子等11人予以盤查，並依照社維法87條處理偵辦。

▲高雄市楠梓區發生11男女聚眾，意圖攜帶棍棒鬧事，被警方查獲 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲高雄市楠梓區發生11男女聚眾，意圖攜帶棍棒鬧事，被警方查獲 。（圖／記者吳奕靖翻攝）
 

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