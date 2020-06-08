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頭份槍擊案露曙光！2幫人馬「互相駁火」釀1死3傷　警漏夜追查鎖定嫌犯　　

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▲死者許姓男子疑似與人有糾紛，相約前往談判，卻遭對方開槍擊中頭部，當場死亡。（圖／記者黃孟珍翻攝）

▲死者許姓男子疑似與人有糾紛，相約前往談判，卻遭對方開槍擊中頭部，當場死亡。（圖／記者黃孟珍翻攝）

記者黃孟珍／苗栗報導

苗栗縣頭份市1間PUB，7日凌晨發生1死3傷的槍擊案，死者許姓男子，疑似與另一派人馬有糾紛，相約前往頭份尚順廣場旁的PUB談判，卻反遭對方開槍射殺爆頭而亡；頭份警方漏夜調查，8日凌晨拘提黃姓主嫌到案，但黃嫌矢口否認犯案，警方也還在積極追查槍枝去向及在逃共犯中。

據了解，許男個性不拘小節，得罪過不少道上兄弟；7日凌晨2時許，頭份市東民一街1間PUB發生民眾聚眾鬥毆，甚至傳出多聲槍響；警方到達現場時，已經發現許姓男子頭部中彈倒地，送醫宣告不治，另有3人分別遭流彈擊中及遭棍棒毆傷，警方到場時，多數人等已鳥獸散，現場查獲1把改造手槍、1把空氣槍，另有9枚彈殼。

頭份警方表示，經過漏夜追查後，已掌握多名關係人，8日凌晨拘提黃姓主嫌到案，但黃嫌矢口否認犯案，也不知道槍枝的來源，不過警方還是不敢掉以輕心，積極追查槍支來源及共犯，以釐清整起槍擊案的始末。

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