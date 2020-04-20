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保證媒合10次↑約會！工程師花10萬玩交友APP…慘落「合約陷阱」

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▲▼交友APP「拍拖約會吧」Paktor Premium有合約陷阱。（圖／記者孫于珊攝）

▲交友APP「拍拖約會吧」的定型化契約引發許多消費糾紛。（圖／記者孫于珊攝）

記者孫于珊／台北報導

來自新加坡的知名約會軟體「拍拖約會吧」（Paktor Premium），主打有顧問安排一對一約會，直接把理想對象約出來，吸引了許多單身男女付費成為會員。然而這款‎APP卻暗藏「合約陷阱」，引發許多消費糾紛，其中一名會員陳姓男工程師，花了逾10萬元，卻找嘸真愛，遲遲等了半年，一次約會都沒有，因此怒告求償。

陳男主張，雙方於2018年8月19日簽訂拍拖會員契約書，依契約內容，拍拖公司將提供排約及顧問等，並保證2年內為他媒合至少10次實體約會，還贈送價值1萬8000元的健身課程，而這項「真愛尊爵方案」的服務費用總共為10萬8000元，陳男簽約當日即刷卡一次付清，但簽約後，拍拖履約態度消極，半年內從未為他成功媒合1次實體約會。

陳男說，雖然拍拖曾陸續提供5名女子資料，其中2人符合條件，可是他同意配對後，拍拖又稱女方時間談不攏而取消，讓他因此想法終止契約，並請求拍拖全額退費，但拍拖以契約內容「簽約後1個月內死亡才能退費」為由拒絕，於是他先向消保官申訴，尋求市府調解，但拍拖從未到場，陳男無奈只好告上法院。

然而拍拖依舊未派人出庭，也未向法院提出書狀聲明，法官因此一審判陳男勝訴，拍拖不服上訴，台北地院審結，仍判陳男勝訴，扣除陳男有使用健身課程等費用後，拍拖必須再退還8萬6400元。

▲▼交友APP「拍拖約會吧」Paktor Premium有合約陷阱。（圖／記者孫于珊攝）

▲陳姓男工程師秀出合約中不合理的退費條件，「簽約後1個月內死亡才能退費」。（圖／記者孫于珊攝）

其實，拍拖公司的定型化契約爭議層出不窮，台北市政府法務局不僅2018年間就接獲拍拖數十件的申訴案，更統計出2019整年度，所有消費糾紛案中，經消保官通知業者出席卻無正當理由未到者，拍拖放鳥次數名列前茅，達15次最多。

法務局也統計，消費申訴案件中，除了網購、運輸及車輛類外，「交友APP」也是最常見的爭議！包括：未訂合理審閱期或未讓消費者攜回審閱、未詳盡說明合約內容、解約金過高、排約次數過少、APP自動續約扣款等。因此消保官呼籲，民眾簽約前一定要看清楚，務必多加小心，如有任何消費爭議問題，可利用消費者服務專線「1950」，獲得專業諮詢，消保官也會依消費者保護相關法令規定，持續進行查處，以維護消費者權益。

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