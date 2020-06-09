全球衝破700萬確診！沙國連3日飆破3000例　印度解封首日「商場像空城」

▲沙烏地阿拉伯3日解封，從6日開始連續3天新增破3000例確診。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

截至台灣時間9日上午5點30分，全球突破700萬確診，達到708萬5894人染疫、40萬5168人死亡。美、巴、俄人數持續增加外，沙烏地阿拉伯也已經連續3天破3000人確診，中東疫情最嚴重的國家伊朗，也在過24小時內通報2043例確診。

根據約翰霍普金斯大學疫情地圖顯示，美國累計確診人數195萬9499例、死亡人數11萬932人；巴西累計69萬1758例確診、3萬6455人死亡；俄羅斯累計47萬6043例確診、5963人死亡；英國累計28萬8834例確診、4萬680人死亡。

▲印度8日展開3階段解封的第一階段，多數人仍不進商場。（圖／路透）

確診人數激增至全球第五的印度，境內已有26萬5928人確診、7473人死亡；然而印度仍在全國封鎖2個多月，於8日展開第一階段解封，包括購物中心、餐廳和辦公室都開放，但因疫情仍居高不下，許多商場餐廳宛如空城。

疫情擴展迅速，政府一度放棄篩檢的伊朗，則通報8日新增2043例確診人數，以及70人死亡，累計已有17萬3832人染疫、8351人死亡。沙烏地阿拉伯則是「緊追在後」，連續3天通報超過3000起病例，8日更新增3369例，累計人數達10萬5283例、死亡746人。