衛星影像曝「醫院車流量暴增」　哈佛：武漢去年秋天就爆發疫情

▲武漢體育中心方艙醫院。（圖／翻攝自新華網）

記者張方瑀／編譯

新冠肺炎疫情爆發至今，造成全球超過700萬人感染、40萬人死亡，而根據哈佛醫學院最新的衛星影像研究顯示，約去年秋天的時候，武漢大型醫院周圍的車流量就暴增，網路上也開始出現中國網友大量搜索症狀關鍵字，可藉此推斷疫情可能從2019年秋天開始就在中國中部地區開始傳播。

根據《ABC》報導，加拿大流行病學家、哈佛大學醫學院醫學教授布魯斯坦（John Brownstein）透過衛星影像畫面研究指出，武漢市的5家大型醫院從2019年秋天開始，周圍的車流量就開始大量增加。中國網友也開始大量搜尋症狀關鍵字，而這些症狀後來也被證實是新冠肺炎的相關症狀，由此可見，中國的疫情最早可能從2019年秋天就開始傳播。

布魯斯坦表示，「10月的時候發生了一些事情，很明顯地，在全球認為新冠肺炎疫情爆發之前，武漢就開始出現了某種程度的混亂。」布魯斯坦說，儘管這些衛星影像的證據是間接的，無法直接證明疫情爆發的時間，但能夠作為解開新冠肺炎起源謎團的重要證據。

根據約翰霍普金斯大學數據，截至9日上午8時為止，全球新冠肺炎確診數量累計達708萬5894例，死亡人數為40萬5168人。疫情最嚴重的國家仍是美國，全美確診數達195萬6499例，11萬932人死亡；其次則為巴西，共有691萬758人確診，3萬6455人死亡；第三嚴重的國家為俄羅斯，47萬人確診、5963人死亡。

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