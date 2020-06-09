美國警察有多暴力？一年擊斃1000人　平均每月135人逮捕後被弄死

▲根據數據估計，美國警察每逮捕10萬人，就會有12名嫌疑人被捕後死亡。（圖／路透）



記者王致凱／綜合報導

「佛洛伊德之死」引爆全美示威潮延續將近2周，示威者不滿警察長年暴力對待非裔美國人的陋習，甚至揚言要切斷地方警隊資金來源。根據CNN報導，與其他發達國家相比，美國警察似乎更暴力、更常射殺犯罪嫌疑人，其中黑人受影響的程度尤其嚴重。

根據美國有線電視新聞網（CNN）報導，雖然欠缺官方統計數據，因此無法準確知道每年有多少人因警察的逮捕行動而死亡，且各國相關數據也並不統一，不過美國司法統計局（BJS）透過統計媒體報導後發現，光是從2015年6月至2016年3月的10個月時間，全美共發生1348例嫌犯於警方逮捕、拘留期間死亡事件，平均每月135例、相當於每天有4人被警方逮捕後死亡。

英國監管機構表示，在相近時間內，英國僅有13人於逮捕、拘留期間死亡；澳洲在相近時間內則有21人因警方逮捕或監護相關行動而死亡。雖然美英澳三國數據無法直接進行準確對比，CNN根據數據推估，美國警察每進行10萬次逮捕行動，就會有12名嫌疑人死亡，相較之下，澳洲為5人，英國則為2人。

另一方面，美國的逮捕率也是相似國家中最高。數據顯示，美國每100人中就有3人曾被逮捕，相較之下澳洲僅2人，英國則為1人。

另外，相較於其他發達國家，數據顯示美國警察也更傾向朝嫌犯開火。根據美國聯邦調查局（FBI）檔案紀錄，2018年內有407人被警察「合法槍殺」，且該數據相比往年已有下降趨勢。不過，《華盛頓郵報》（Washington Post）則統計，2019年共有1,004人遭警察擊斃，而「警暴製圖」（Mapping Police Violence）的數據則為1,099人。

CNN指出，就算以FBI公布的數據為準，美國警察擊斃嫌犯的數量也遠遠超過其他發達國家。報導指出，除了美國以外，七大工業國之中以加拿大警察「排名第二」，2000年至2017年間共有461名嫌犯遭擊斃，在其他國家中，「警察開槍」則是高度孤立事件，紐西蘭和英國（不含北愛爾蘭）警察甚至不會經常性配槍。

另據《美國健康期刊》（American Journal of Health）於2016年發表的研究，美國警察更傾向於對黑人動用武力。研究顯示，美國黑人被警察擊斃的可能性是白人的三倍之多。

除此之外，美國雖然以自由、平等精神著稱，但美國卻同時擁有全球最龐大的監獄人口，以及全球最高的人均監禁率。根據2018年統計數據，美國每10萬人就有655人正在服刑，相較之下英國140人（僅計英格蘭與威爾斯）、加拿大114人、法國100人、義大利98人、德國75人、日本41人。

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