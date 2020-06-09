蓬佩奧批北京剝削佛洛伊德之死！華春瑩嗆他「誹謗」：別再浪費時間

▲佛洛伊德之死掀起全美暴動。（圖／路透）



記者邱茀濱／綜合報導

美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）日前抨擊，中方無情地利用非裔男子佛洛伊德（George Floyd）之死進行宣傳行動。對此，中國外交部發言人華春瑩今（8）日批評稱，蓬佩奧還是滿嘴謊言、整天誹謗，令人感到悲哀，「希望他別再浪費寶貴時間了」。

華春瑩表示，截至今日，美國新冠肺炎確診病例已經超過190萬，死亡病例已經超過11萬，加上由於佛洛伊德之死而掀起的大規模抗議活動仍持續，「我們真心為美國人民感到難過，希望他們盡快渡過難關。」

「在此情況下，蓬佩奧先生還是滿嘴謊言、整天誹謗，令人感到悲哀。」華春瑩續指，從1963年馬丁路德金恩高呼「我有一個夢想」到佛洛伊德「我不能呼吸」，57年過去了，美國少數族裔的平等權利仍然只是夢想，美國社會依然存在嚴重、系統性的種族歧視，這不是宣傳，而是美國各界人士都在齊聲呼籲反思的現實問題。

▲蓬佩奧（Mike Pompeo）。（圖／達志影像／美聯社）



不過，華春瑩還是強調，中國不干涉別國內政一直是他們外交的基本原則，只是「美方有關政客無視自己國內存在的嚴重問題，瘋狂向外甩鍋、推責，這很不道德，也無助於解決自身存在的問題。希望他別再浪費寶貴時間了。」

佛洛伊德遭白人警察用膝蓋壓制頸部後死亡，引發全美抗議聲浪，警方也逮捕不少示威者。對此，中方日前指責美方支持香港反送中運動、批評北京的人權紀錄，卻也面臨襲捲全美的反歧視示威，根本是「雙重標準」。蓬佩奧6日則譴責，中國政府就佛洛伊德事件進行下流的（obscene）宣傳，無情剝削他的死亡。

蓬佩奧認為，美中之間差異顯著，中共把記者送進監獄、虐待示威者、要求警告新冠肺炎（COVID-19）疫情的吹哨者安靜等作為，「就像歷史上的獨裁者一樣，只要能有利於為黨對權力的渴望，沒有謊言是太過下流的」、「這種可笑的宣傳不該愚弄任何人」。

▲華春瑩。（圖／CFP）



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