老婆內褲驗出男人DNA！人夫堅持告小王　殘念...大法官宣告通姦除罪了

▲男子發現妻子內褲有男人DNA，堅持提告，結果因為大法官宣告通姦罪違憲，檢察官未能再做調查就不起訴。（示意圖／pixabay）

記者劉昌松／台北報導

台北1名男子懷疑在金融機構上班的林姓妻子，與陳姓主管發生婚外情，私下把妻子內褲拿去檢驗，發現確實有男性DNA，但因無法判斷是誰的，檢察官一度以證據不足處分不起訴，高檢署將案件發回要求強制比對陳男DNA，此時剛好大法官做出解釋通姦違憲的除罪解釋，台北地檢署8日再次不起訴。

疑似戴綠帽的男子提告指控，林姓妻子和陳姓主管有許多曖昧簡訊對話，2人以老公、老婆互稱，林姓妻子還問陳男「奶奶抓起來有滿一點嗎」、「一定要讓老公手抓滿才行」、「而且小老公才剛進去、電話就響了」，陳男則回應「親愛的你瘦了、我在抱的我知道」、「你看我，又抓又揉又舔的…」。

男子懷疑妻子和陳男在2019年3、4月間，至少發生了4次婚外性行為，並且找出妻子的換洗衣褲送驗，從其中1件內褲裡發現有男性DNA，憤而控告2人涉嫌通姦相姦，但因被告矢口否認發生性行為，也否認曾有曖昧對話，台北地檢署2019年10月間，以證據不足等理由，處分不起訴。

經人夫提起再議堅持要告，高檢署認為既然已經有了內褲裡的DNA，就應該強制比對是否和陳男相符，2019年初將案件發回北檢續查，不過大法官會議在5月29日作出釋字791號解釋，宣告通姦罪違憲，即刻起失效，北檢因此直接以法律已廢止刑罰為由，處分全案不起訴。

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