28位Q版防疫英雄藏「眼神空洞女」！海巡署長室解密　網笑倒：還我眼淚

▲海巡署長室分享手繪的Q版28位防疫英雄卡。（圖／翻攝臉書「海巡署長室 Coast Guard」）

記者莊智勝／綜合報導

全台新冠疫情趨緩，中央流行疫情指揮中心宣布自7日起解封。臉書粉專「海巡署長室 Coast Guard」PO文，對可敬的幕前、幕後英雄們表達感謝，同時還附上手繪的Q版「台灣防疫英雄卡」，但眼尖的網友卻發現，最後一排竟出現一名眼神空洞的女子，讓網友嚇到直呼「怎麼有活屍混在裡面？」但聽聞海巡署的解時候，網友全都笑了出來，「把眼淚還給我！」

海巡署長室PO文，慶祝在防疫160天、連續56天本土0確診、成功度過4波完整的潛伏期後，台灣終於解除封印，並開始鬆綁各項防疫規定，「不同於全球可怕的687萬人確診數字，台灣除了成功控制疫情感染，也開始放寬防疫規定，許多國家都想知道，台灣防疫的秘密到底是什麼？」

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海巡署長室解釋，其實這個秘密就是「台灣擁有一群可敬的幕前與幕後英雄」，因為有他們的付出與犧牲，大家才能漸漸回歸到日常生活。在接下來的防疫新生活裡，雖然終於可以外出活動，海巡署長室仍提醒，民眾依舊要保持社交距離、勤洗手、戴口罩。

「讓我們一起向所有的防疫英雄說聲謝謝！」海巡署長室還附上手繪的Q版28位防疫英雄卡，裡面包括指揮官及專家團隊、行政院資訊團隊、醫護人員、口罩生產人員、海巡消防人員、警察國軍夥伴、郵差、媒體、酒廠以及清潔人員。

但眼尖的網友卻發現，站在最後一排的防疫英雄中，竟然還有位眼神空洞、頭髮雜亂的女子。海巡署長室也解釋，這女子其實就是「完成居家隔離的每個人」，「14天的隔離，把自己關在房間336個小時，保護自己，也保護所有人。」對此，網友紛紛大笑「本來感動到流淚，瞬間笑出來」、「我還在思考怎麼有個活屍混進來」、「ㄎㄧㄤ掉的眼神，辛苦了」、「這畫的好好笑，把眼淚還我啦」、「史上第一次待在家就能保護台灣！」

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▼海巡署長室解惑，這位眼神空洞的女子，就是「完成居家隔離的每個人」。（圖／翻攝臉書「海巡署長室 Coast Guard」）