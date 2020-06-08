Dyson買掃地機器人「送手持吸塵器」現賺1.6萬　捲髮器7.4折加價購

▲Dyson、小米、BALMUDA品牌均因解封、新品推出家電促銷。（圖／各品牌提供，以下同）

記者蔡惠如／綜合報導

台灣6／7正式解封，包括餐飲、旅遊與商品優惠排山倒海而來，英國知名家電品牌Dyson，也因應在台官網3週年，推出「買吸塵器送吸塵器」方案，針對旗下要價破3萬元的掃地機器人，祭出高額「附加禮」，6／9起至6／22期間購買，要價1.69萬元的V6 Mattress 手持式吸塵器就可免費帶回家，吸地吸塵蟎都能更輕鬆。

夏天來臨，潮濕多與加上溫度高的天氣，正是塵蟎活躍的季節，也是許多民眾過敏的好發期，Dyson針對夏天的吸塵器「熱季」，搭上官網周年慶話題推出優惠，首次祭出熱門單品，包含經典「V11 Fluffy 無線吸塵器」，以及「Hot+Cool AM09涼暖風扇」等人氣商品，最低下殺47折起的促銷。

▲（上）V8 Carbon Fibre 無線吸塵器；（下）Pure Cool 二合一涼風智慧空氣清淨機TP04。

6／9起官網開始祭出優惠，包括47折的Dyson Ball fluffy CY24與過敏工具組，原價33,500元，特價15,900元，而主打的特價組合，便是購買售價32,900元的360 Heurist智能吸塵機器人，即贈價值16,900元的V6 Mattress 手持式吸塵器，以及「V8 Carbon Fibre 無線吸塵器」與「Pure Cool 二合一涼風智慧空氣清淨機TP04」的組合，原價42,800元，特價僅29,900元，約為原價的69折。

▲Dyson Ball fluffy CY24 + 過敏工具組。

▲（上）360 Heurist智能吸塵機器人；（下）V6 Mattress 手持式吸塵器。

即起至6／22期間在戴森官網也限量發送折價券，消費滿15,000元可現折1,000元；消費滿3萬元可現抵1,500元。另從6／9全館滿萬再送千，消費滿萬元加贈1,000元折價券（使用期限為7／16至9／15，新品不適用)。

除了優惠的組合特價之外，Dyson台灣代理商恆隆行表示，周年慶期間在官網購買任一主機，還能用74折加價購 Dyson Airwrap 造型器全系列組合，另同時享清淨機濾網88折不限量優惠。

大陸品牌小米也即將在6／11在線上開跑「小米夏日祭」，目前正於台灣官方Facebook粉絲團推出5組產品終極PK二選一票選，包含「小米空氣淨化器 3」對決「米家手持無線吸塵器 Lite」、「米家全景相機」對決「AMAZFIT智慧運動手錶 2」、「小米藍牙耳機 Air 2」對決「小米戶外藍牙喇叭 mini」、「20000 小米行動電源3 高配版」對決「小米無線車充」、及「米家智慧攝影機 雲台版」對決「米家智慧攝影機」，票數較高者將在6／11至6／14推出驚喜優惠價，投票者還機會抽中「小米夏日祭」現金折價券500元。

日系品牌BALMUDA也針對夏日，在台推出旗下GreenFan系列新品C2，強調搭載高性能除臭濾網，可快速除臭，輕巧體積可自由移動，搭配Battery & Dock 組合，更可成為無線充電循環扇，售價8,990元，6月底前購買並完成產品註冊，可獲得BALMUDA D100活性碳濾網。