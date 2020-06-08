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國民黨二度挫敗全因「兩個字」　連勝文撂重話：自私

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▲▼連勝文接受廣播專訪。（圖／《POP搶先爆》提供）

▲連勝文接受廣播專訪。（圖／《POP搶先爆》提供，下同）

記者蔡文鈴／台北報導

高雄市長韓國瑜被罷免成功，成為國民黨在2020總統大選後的二度挫敗，黨內改革問題也再度浮上檯面。對此，國民黨中央委員連勝文8日接受廣播訪問表示，國民黨會淪落至此，都是因為2個字「自私」。

連勝文強調，韓國瑜被罷免不是因為市政做不好，歸根究底還是總統大選問題的延續，市民不滿韓上任高雄市長沒多久就參選總統，「我不認同罷免跟市政做得好壞有關聯」。

連勝文認為，「與其檢討韓國瑜，不如檢討國民黨過去一年為什麼可以犯這麼多錯誤」，才會導致總統敗選又失了高雄，而國民黨會淪落至此是因為2個字「自私」，都是因為國民黨高層的自私才會面臨現在的局面。

而從韓國瑜罷免案中學到什麼啟示？連勝文說，在這麼多掌聲、這麼多人把你當救世主的時候，當旁邊的人都在拱你，很難看清楚事實、誤以為自己的判斷都是對的，所以要能「擋得住誘惑」，因為在這樣氛圍下如果沒有把持好，很容易中了別人的計。

連勝文也提到，一直不認為韓國瑜會出來參選總統，當得知他要出來選的時候就很訝異，但身為黨的義務幹部還是支持黨推出的候選人，即使知道再怎麼辛苦、逆風前進也是要做。

對於國民黨未來發展，連勝文說，「一直很不喜歡國民黨要塑造超級明星、救世主的文化」，從2006年左右開始，國民黨總想推Super Star，「變成全黨靠一人」，像是跟在明星旁邊走，但選舉是一整個團隊作戰，就像民進黨一樣，當初蔡英文接黨主席時也不是Super Star，也是靠一群人一起打上來，因此國民黨除了檢討個人、也應該檢討組織，了解為什麼國民黨會讓大家這麼失望。

▲▼連勝文接受廣播專訪。（圖／《POP搶先爆》提供）

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