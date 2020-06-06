恆春娛樂船擱淺！　海巡火速馳援　20潛水客接駁上岸

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣恆春籍一艘娛樂船6日上午7時許，從後壁湖港搭載連同船員及潛水客24人報關出港潛水，9時20分因航行至後壁湖港紅燈塔外0.1浬礁石區中不慎擱淺，海巡人員獲報出動將船上人員平安救上岸，擱淺原因由主管單位調查。

▲海巡署恆春海巡隊3550巡防艇前往後壁湖港紅燈塔外0.1浬救援擱淺娛樂船。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

▲▼海上救援。

海巡署第八巡防區勤務統合中心獲報這艘娛樂船擱淺消息後，立即派遣恆春海巡隊3550巡防艇前往援處，在9時40分抵達現場，發現船上20名潛客均已由友船及水上摩托車接駁上船。

經與該艘娛樂船長聯繫表示，目前人員均安，且一度嘗試由友船拖離擱淺區，巡防艇遂於外圍實施戒護，並通報墾丁國家公園理管處與保七總隊第八大隊墾丁分隊及後壁湖遊艇管理站等單位協處。

經近1小時，恆春海巡隊3550巡防艇回報，因時值退潮時段，娛樂船因坐灘暫時無法脫困，現場無油污外洩情形，並暫時放棄拖帶，且先將船上20名潛客及2名船員先載返後壁湖港，待下次漲潮時段（下午8時及隔日上午6時）再行前往拖帶；目前該娛樂船留2名船員於船上處理脫困事宜，恆春海巡隊巡防艇及第六岸巡隊人員將不定時前往查看並提供必要協助。

海巡人員表示，經初步瞭解，該娛樂船船長因新到任不久，不熟悉當地海域狀況，因此發生擱淺意外，後續詳細原因仍待航政主管機關調查。

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