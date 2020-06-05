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1500萬藍寶堅尼被銷毀變8千元廢鐵…他批交通部未監督「立法烏龍」討國賠

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▲▼1500萬藍寶堅尼被銷毀。（圖，資料照／東森新聞）

▲機師林修帆1500萬藍寶堅尼被銷毀，合夥人原姓男子怒控交通部未監督立法，求償1500萬國賠。（圖，資料照／東森新聞）

記者羅志華／台北報導

機師林修帆2013年底時，開著剛進口、還未掛牌，價值1500萬的藍寶堅尼，在台中遭查扣，經行政訴訟2年多，仍於2016年12月14日慘遭銷毀，成了價值僅8000元的廢鐵。林修帆的合夥人原姓男子，認為處分機關行使公權力過失，更指2005年增修道路交通管理處罰條例有誤，使他們的車子在錯誤的法條下被銷毀，向交通部及台北交通裁決所請求國賠1500萬元。

原男表示，他們向北市裁決所聲請定暫狀態（先不要銷毀），裁決所回覆要移送交通部鑒核，後來交通部發函說法條沒問題，裁決所就銷毀車輛；他認為裁決所若不能對定暫聲請裁定，應明確否決，讓他們知道這是誰負責的，而當他們向交通部提訴願時，交通部既沒調查、也沒裁定暫時處分，直到車輛被銷毀後，他們問是不是交通部要裁決所銷毀的，交通部又說只是機關內部文件、非行政指導，原男痛批北市交通裁決所、交通部互踢皮球，尤其裁決所那套「我們是依法銷毀車子，之後要求償是你跟交通部的事」，更讓他火大。

在車輛銷毀前，原男曾於2014至2016年間，與北市裁決所打了2年官司，打到後面才發現原來這件事歸交通部管，但提再審只能針對原事由（只能繼續告裁決所，但他們只是依法執行的單位、沒用），讓原男痛批裁決所明知責任歸屬，卻仍和他周旋兩年，根本是「以拖待贏」，讓他喪失寶貴的救濟時間，甚至根本不知道該找誰聲請救濟。

原男認為，除僅因忘了花幾百塊去申請臨時執照開上路，導致1500萬的藍寶堅尼被銷毀的裁定違反比例原則外，更舉出道路交通管理處罰條例中，「拼裝車未取得安全審驗合格證明，沒入之（沒收，即銷毀）」，在當初就已是引用片段資料立法，最後竟讓「沒資格」請領安全審驗合格證明的拼裝車，因沒有安全審驗合格證明就要被沒收，根本是「立法烏龍」。

原男查會議紀錄，發現法案二、三讀時，交通部都有官員在現場，接受委員諮詢時也都說「沒問題」，他認為主管機關應監督立法，不該讓有瑕疵的法案通過，請法院調查交通部在立法時是否知情，本案將於月7日續審。

▲▼原姓男子臉書。（圖／記者羅志華攝）

▲原男呼籲類似案例的受害者站出來，要喚醒社會大眾對主管機關監督立法職責的重視。（圖／原男臉書）

原先生呼籲，若有類似情形遭沒收的車主，可以從臉書向他聯繫，希望能集結眾人的力量，喚醒大家對主管機關對立法監督的重視。

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