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拚了！周五起⋯foodpanda外送「全台24小時不打烊」　3大超商也幫送到家

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▲▼foodpanda解鎖全台24小時外送服務。（圖／foodpanda提供）

▲foodpanda宣布6月12日起解鎖全台24小時外送服務。（圖／foodpanda提供）

記者蕭筠／台北報導

半夜宵夜不用出門買了！24小時外送服務繼台北市、新北市7區後，美食外送平台foodpanda今（8）日宣布將於6月12日正式解鎖其他地區，包括上千家指定熱門美食還有生鮮雜貨專區合作全家、OK mart、萊爾富等3大超商，全天通通可以下單外送到府，滿足即刻需求。

foodpanda宣布擴大「24小時外送服務」，包括台北、新北、桃園、新竹、苗栗、台中、彰化、雲林、嘉義、台南、高雄、屏東、台東、花蓮、宜蘭及南投通通都有，全時段服務滿足消費者需求，業者也表示預期全時段外送需求最高縣市為台中、桃園及新竹。台中因宵夜外送需求高再加上店家型態多元，預期會有穩定下單需求，而桃園和超商合作數多，有供應端優勢，新竹則是因工作型態對即時外送依賴性高，深夜訂餐也預計會有高需求。

請繼續往下閱讀...

24小時外送服務開啟後，全天都可以吃到熱門美食包括Sukiya、吉野家、台灣鹹酥雞、京星港式料理等，生鮮雜貨專區則有全家、OK mart、萊爾富3大超商選擇，而「熊貓嚴選」也將在深夜至凌晨時段增加零食、飲料商品數，提供更多豐富選擇。

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