天黑又飄雨！外送伯才回家「一結帳多500元」又出門找客人　她感動炸

▲原PO遇到善良誠實的外送阿伯，相當感動。（示意圖／記者呂佳賢攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

美食外送APP正夯，若被貼心外送員服務到，讓人給100次好評都嫌不夠。就有一名女網友在臉書《爆廢公社》貼文，說她老公訂餐時沒發現已經刷卡，取餐時還是付了現金。沒想到善良的外送阿伯發現之後，還特地把錢送回，讓她直呼感動，「希望阿伯可以看到。」

這位女網友文中表示，「在聽過熊貓外送許多負評之後，今天遇到一個超善良的熊貓外送阿伯」，說老公拿她的手機訂餐，但沒注意到已經綁定信用卡結帳，餐點來了之後，還是付了一次現金，外送員阿伯收了錢後就繼續趕著跑單。

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沒想到過了一個小時後，外送伯突然回到原PO家，問她是不是刷卡結帳。原來是外送伯回家休息，結帳時發現多了500元，就在找是哪位客人多付錢。如此誠實而暖心的行為，讓原PO很感動，「外面天黑又飄雨，外送員阿伯也50幾歲，其實他當沒這回事，我們也不會發現啊！」

女網友最後也說，因為當時她工作正在忙，沒機會好好謝謝對方，但回頭找訂單資料卻發現都不見了，才會在《爆廢公社》貼文，「真的很感動，希望阿伯可以看到。」

看到貼文後，就有網友大讚，「他賺他該賺的，也賺到了他的尊嚴，與對他的尊敬」、「拜託找到資料讓他紅。」原PO也回覆「真的！阿伯跟我說，他平常就算虧錢，也不能讓客戶不開心」，對外送員阿伯的態度讚不絕口。