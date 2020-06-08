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紙風車劇團「不設專戶募款」　5百字聲明：以自己的力量再為孩子站起來

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▲▼紙風車劇團「不設專戶募款」　5百字聲明：以自己的力量再為孩子站起來（圖／紙風車劇團臉書）

▲紙風車及綠光劇團位於八里的布景道具工廠「風之藝術工作室」在6日凌晨發生大火，28年心血全燒毀。（圖／紙風車劇團臉書）

記者林育綾／台北報導

紙風車及綠光劇團位於八里的布景道具工廠「風之藝術工作室」在6日凌晨發生大火，28年心血全燒毀，損失粗估超過5千萬以上，許多民眾紛紛表示願意捐款，不過劇團在今（8）日發出聲明表示，幾經思考決定暫不主動設立專戶勸募，「希望能以自己的力量再為孩子站起來，實實在在地做，慢慢地還。」若觀眾想支持，可以用進劇場看戲或是申辦認同卡等方式。

▲▼紙風車劇團「不設專戶募款」　5百字聲明：以自己的力量再為孩子站起來（圖／紙風車劇團臉書）

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▲紙風車及綠光劇團決定「不設專戶募款」，5百多字聲明：以自己的力量再為孩子站起來。（圖／紙風車劇團臉書）

紙風車及綠光劇團聲明全文如下：

【紙風車/綠光劇團6月6日八里工廠火災後續說明】 　

災後收到眾多關心與慰問，點滴在心！幾經思考紙風車及綠光劇團決定暫不主動設立專戶勸募，如您有任何問題或想支持劇團營運，請電洽02-23926170 　　

 自1992年陸續成立紙風車及綠光劇團，近30年累積約70部作品，超過1300萬人次觀眾，更從2006年啟動319及368紙風車兒童藝術工程之公益演出，多年來受到許多朋友的支持與協助，讓紙風車可以將表演藝術帶到每個鄉鎮給孩子看！回想這些年承載的恩惠，就是因為有您們，才能成就今天勇敢的紙風車，這些恩情紙風車及綠光劇團實在難以回報。 　 

不主動設立專戶是希望能以自己的力量再為孩子站起來，實實在在地做，慢慢地還。我們不會哀聲嘆氣，不怕挫折！因為我們有那麼多貴人朋友在關心支持。同時也請大家再給我們一點時間，排除萬難把一件一件的佈景道具做回來，將一齣戲一齣戲做回來，努力達成跟孩子及觀眾們演出的承諾！　 　

李永豐執行長跟所有的紙風車/綠光劇團同仁說：可以悲傷，但就是因為悲傷更要繼續工作，才能把悲傷化做前進的動力。如同吳念真導演所說的「再艱苦，也要笑給天看」。紙風車將持續秉持著唐吉軻德的精神：身為英勇的騎士本來就應該幫助別人，那怕千年惡魔從暗黑地獄甦醒過來，我都必須舉起我的長矛，勇敢的向他挑戰！

再次感謝一直陪伴在我們身邊的您們。如果您願意，請以參與紙風車活動、進劇場看戲或是申辦紙風車認同卡的方式，繼續給予我們支持與鼓勵。　 　

紙風車劇團/綠光劇團 敬上 
聯絡電話02-23926170分機260、227

►我們的美麗就用白紙黑字寫下來

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