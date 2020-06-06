影／紙風車廠大火燒光！綠光：人間6如期演出　「將道具一件件做回來」

記者黃凱翊／綜合報導

紙風車劇團、綠光劇團位於新北市八里區的布景道具工廠風之藝術工作室，今（6）日凌晨發生火災，經過搶救後，500坪大倉庫已付之一炬，綠光劇團發出聲明表示，將會「把佈景道具一件件做回來」，原本預計在8月演出的「人間條件6」將不受影響如期舉行。

▲紙風車劇場的道具倉庫深夜遭大火燒毀，佈景、道具均付之一炬。（圖／記者游宗樺攝）

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綠光劇團表示，起火原因未明，餘火一直到近中午才撲滅，晚點火災鑑識科將會到現場鑑定，同時強調將會把設計製作資料、佈景道具一件一件做回來。原先預計8月演出的「人間條件6」道具、佈景也遭到大火波及，綠光劇團團長羅北安在清晨6時左右抵達火災現場，他接受中央社記者訪問時表示，目前會依照預定表演時程演出，「不會取消，佈景、道具會另外想辦法重新製作。」

新北市八里區6日凌晨0時許，位於渡船頭路的紙風車及綠光劇團道具倉庫突然傳出爆炸聲，鐵皮建物短時間陷入熊熊火海。由於屋內屯放大量的佈景、衣物等可燃物，警消不敢大意，出動多名人力及車輛馳援救災。警消一共救出1名經理，身上有多處燒燙傷被送醫急救，並在約1小時後成功控制火勢，但500坪大倉庫卻遭燒毀，劇團的佈景、服裝及道具均有大量毀損。

立委王婉諭也在臉書上表示，昨日才跟紙風車執行長李永豐見面，沒想到今天就發生如此令人心碎的消息，她認為，疫情期間許多藝文工作者都已京苦撐得非常辛苦，現在只風車劇團又遭逢如此巨變，呼籲民眾多多給予支持，一起成為「紙風車劇團最強的後盾」。