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承包商叫便當半年欠6.8萬　檢氣「拘役45天太輕」上訴秒付清

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記者黃翊婷／綜合報導

余姓承包商2017年1月至7月間向工地附近的店當店訂購餐點，卻積欠6萬8000元的費用沒有付款，結果挨告詐欺被判處拘役45日。檢方覺得量刑太輕，提出上訴，余男這才驚覺事情鬧大了，趕忙賠償便當錢並與業者達成調解，最後被判處拘役20日，得易科罰金2萬元，全案確定。

▲▼便當,飯菜,滷蛋,香腸。（圖／記者謝承恩攝）

▲余男半年積欠6萬8000元的便當費用。（示意圖／ETtoday資料照，與本案無關）

判決書中提到，余男2017年1月22日至7月14日利用承包工地就在宋姓老闆的便當便附近，於是向老闆訂購工人們的便當，並約定按月付款，後來又改稱希望等到承包工程結束後一起給錢，導致老闆誤信，算一算半年間送出去的便當，總價值為6萬8000元。

宋姓老闆事後多次催款都沒有結果，警覺可能受騙，氣得報警並一狀告上法院。由於余男挨告之後仍沒有償還債務，檢方認為他毫無悔意，犯後態度不佳，不宜輕縱，原審量刑拘役45日顯然太輕了，因此提出上訴。

事情發展至此，余男這才發現鬧大了，趕忙與宋姓老闆調解，並付清先前積欠的便當錢，這才獲得對方諒解，同意給予機會，不再繼續追究。

屏東地院法官認為，余男正值青年卻心存投機，以延後付款的方式欺騙便當店老闆，考量到雙方已經達成調解，他付清欠款，足認已有悔意，最後裁定撤銷原判決，改依詐欺取財罪判處拘役20日，得易科罰金2萬元，全案確定。

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