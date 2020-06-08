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李明璇顫抖獻白玫瑰　心疼許崑源絕望心死「越暗的地方光越明顯」

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李明璇顫抖獻白玫瑰　心疼許崑源絕望心死「越暗的地方光越明顯」（圖／翻攝自Facebook／李明璇）

▲李明璇在臉書PO文描述獻花的心境。（圖／翻攝自Facebook／李明璇）

記者黃翊婷／綜合報導

高雄市議長許崑源（63歲）6日墜樓身亡，震驚政壇。有「北漂最正女主持人」之稱的現任市府顧問李明璇，7日晚間在臉書PO文表示，從殯儀館到許議長家樓下一直無法止住淚水，獻上白玫瑰時還可以感受到雙手顫抖，「我知道這一次議長您絕望地心死了，但是您也讓我們大家的心更痛了」，她相信越暗的地方，光亮會越明顯，現在雖然不容易，但大家會堅持走在正確的道路上。

李明璇7日晚間在臉書PO出一篇565字的長文，描述從殯儀館至許崑源住家樓下的心境，她遲遲無法止住淚水，獻上白玫瑰時甚至可以感受到雙手仍在顫抖，「夜黑了，我能做的很有限，為許議長點亮蠟燭，幫他照亮回天家的路」、「我知道這一次議長您絕望地心死了，但是您也讓我們大家的心更痛了，雖然我不願接受事實，您用悲壯的方式盼喚回正義，我們就絕對不能讓議長白白犧牲」。

▲▼許崑源用命換正義！　李明璇淚崩送別：他覺得「被背叛」。（圖／東森新聞）

▼▲李明璇淚訴，許崑源覺得「被背叛」。（圖／東森新聞）

▲▼許崑源用命換正義！　李明璇淚崩送別：他覺得「被背叛」。（圖／東森新聞）

接著，李明璇話鋒一轉痛批梁文傑、王浩宇兩位綠營議員，帶頭嘲諷亡者，還帶起輿論跟風一同訕笑，讓綠色不再只是原諒的顏色，而是「沒人性」的顏色，如果說韓國瑜市長是因為沒誠信被罷免，那沒人性的民代是否也不應該繼續縱容。

李明璇坦言，罷免案通過之後許多人感到很失望，甚至因此家庭失和，假如大家還有自癒能力，請去幫助那些感到絕望的人，協助這些人從悲痛中走出來，「許議長不會願意看見大家從此分崩離析」，況且她相信越黑暗的地方，光亮就會越明顯，縱使現在是不容易的階段，但大家仍要堅持走在正確的道路上，「不為作惡的心懷不平，要化悲憤為力量，讓自己的言行成為高雄的祝福。」

▼李明璇在黨內活動中相當活躍。（圖／翻攝自Facebook／李明璇）

▲▼許崑源用命換正義！　李明璇淚崩送別：他覺得「被背叛」。（圖／翻攝李明璇臉書）

▲▼李明璇。（圖／翻攝自李明璇臉書）

▲▼許崑源用命換正義！　李明璇淚崩送別：他覺得「被背叛」。（圖／翻攝李明璇臉書）

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