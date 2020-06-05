貪官要求包商付小三裝潢費　公懲會重懲：撤職並停用3年

▲貪官收賄竟叫包商買單小三住處裝潢費，公懲會重懲。（圖／視覺中國CFP）

記者吳銘峯／台北報導

交通部鐵改局南工處第六工程段副工程司余竹倫，涉嫌在監督台鐵地下化工程機會，向廠商收賄，包含小三住處的裝潢費、自己機車的維修費用，全都叫廠商買單，總計收賄超過46萬元。二審高雄高分院將他判刑9年，余男遭彈劾後送公務員懲戒委員會議處，公懲會重懲，將他撤職並停用3年。

根據高雄高分院的判決指出，余竹倫任職於原「交通部鐵路改建工程局」南部工程處，之後陸續升官，改任第四工務段任工程員、幫工程司、第六工務段擔任副工程司，還負責督導工程總額56億7000多萬元「青海路段及九如路段臺鐵鐵路地下化工程」，處理施工督導、驗收、工程變更設計、請款期程等業務。

但他竟利用機會，向得標廠商公然索賄，在施工期間不時以各種明示、暗示、要脅、辱罵等方式，對廠商員工施壓，廠商如不配合，他就嗆聲「如果要給你挑毛病的話，甚至直接拆掉重做，你們都對我沒辦法」、「我一定他媽好好款待你們。」廠商只能多次屈從配合。余男得寸進尺，更直接索討現金，或要求廠商購買物品，甚至機車維修費及他與小三租住處的室內裝修費都要求廠商支付。

余男最後遭檢舉，被檢調單位查辦並提起公訴。一審認定他收賄60萬元，依「藉勢勒索財物罪」重判有期徒刑12年。上訴二審後，高雄高分院去年認定他收賄46萬餘元，改將他判刑9年、褫奪公權6年，目前上訴最高法院審理中。

余男遭監察院提出彈劾，送公務員懲戒委員會議處。公懲會審理後，認為他收賄行為有礙官箴，因此決議重懲，最後判決將余男撤職並停用3年。