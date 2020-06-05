遭送懲戒檢察官陳隆翔：求一份遲來的正義　6月底宣判

▲檢察官陳隆翔。（圖／記者劉昌松攝）

記者吳銘峯／台北報導

偵辦曲棍球協會詐領公款案的檢察官陳隆翔遭監委彈劾，司法院職務法庭5日再度公開審理本案。陳隆翔這次批評提出彈劾的監委濫用彈劾權力，讓人遺憾，請求職務法庭給一份遲來的正義。他也請求公懲會將本案判決提供給監察院監案委員紀律委員會，或即將掛牌的監察院國家人權委員會，以究明是否違紀。全案言詞辯論終結，將於6月30日宣判。

本案起因於2014年11月間，立法委員段宜康先後在立法院召開記者會以及臉書發文，指稱參選彰化縣長的前立委林滄敏詐領補助款500萬！更嗆「以上陳述如果不是事實，段宜康就當眾把一顆曲棍球吃了！」隨後段宜康在彰化縣長候選人魏明谷競選造勢晚會中上台演說，又說了林滄敏詐領補助款等等言論。另外魏明谷也引用段宜康記者會、造勢晚會的內容，在報上刊登廣告，強調「段宜康賭吞曲棍球嗆林滄敏涉弊詐領補助款」。敗選的林滄敏不滿，起訴求償，最高法院前年8月間判段、魏2人須賠償100萬元、登報道歉、刪除文章確定。

而曲棍球協會詐領公款案由陳隆翔承辦，陳檢於2014年間偵辦本案後，認為林滄敏未涉案，全案僅是李姓秘書長與張姓總教練所為，而且2人已經繳回補助款差額540萬元與68萬餘元的旅費，最後對李、張2人做出緩起訴處分。全案經由台中高分檢再議後，已經駁回再議確定。但全案經由段宜康向監察院陳情後，監委高涌誠、蔡崇義進行調查，並於去年7月間投票表決，以6比5票通過對陳隆翔彈劾案，引起檢察界眾怒。

段宜康不滿檢方緩起訴，竟對監察院提出陳情，監察委員高涌誠、蔡崇義2人也決定對陳隆翔提出彈劾，並移送司法院職務法庭審理。監察院的作法引發眾怒，多個檢察官團體聲援陳檢，連法務部也發聲明「不容監察院以彈劾的方式介入處理」。全案在陳隆翔的請求下，職務法庭公開審理。

案件於2月間首度開庭，當時提出彈劾的監委高涌誠當庭列出陳隆翔的11大疏失，強調自己是依法接受陳情而調查、彈劾，並無特定政治立場。案件於5日再度開庭審理，高涌誠再追列陳隆翔還有疏失。至於陳隆翔則在庭上陳述，指稱特定監委為達目的，機關算盡，濫用彈効權力，讓人遺憾；他請求法院詳察，給他一份遲來的正義，並請求將本案判決書提供給監察院監案委員紀律委員會，或即將掛牌的監察院國家人權委員會，以究明本案是否有重大違紀，或有監察相關法規的疏漏，謀求解決之道。

