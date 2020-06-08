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許崑源靈堂曝光「今開放弔唁」！挺韓正妹點名怒轟梁文傑、王浩宇

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▲▼高雄市議長許崑源靈堂曝光。（圖／翻攝陸淑美臉書）

▲高雄市議長許崑源靈堂今起開放各界好友前往弔唁。（圖／翻攝陸淑美臉書）

記者莊智勝／高雄報導

高雄市議長許崑源6日晚間自住處墜樓身亡，消息一處後震撼各界，市議會7日也降半旗表達哀悼之意。與許崑源交情甚篤的副議長陸淑美，7日晚間也在臉書上曝光許議長的追思靈堂，各界長官、前輩、親朋好友們，可於今（8日）開始前往弔唁。

「阿美與李四川副市長、及議會同仁們召開治喪籌備會議，協助家屬處理治喪事宜……。」陸淑美在臉書粉專曝光許議長的靈堂，現場擺設顯得莊嚴而沉重；陸淑美也向大家報告，許議長的追思靈堂設於高雄市第一殯儀館景行聽（高雄市三民區本館路600巷20號），各界長官、前輩、親朋好友們，可於8日（一）開始前往弔唁。

▲▼許崑源用命換正義！　李明璇淚崩送別：他覺得「被背叛」。（圖／東森新聞）

▲對於許議長的離開，李明璇相當悲痛。（圖／東森新聞）

除了副議長深表哀悼外，高雄市府顧問、挺韓正妹李明璇6日晚間接獲噩耗時簡直不敢置信，直言自己淚水止不住，「獻上白玫瑰時感受自己顫抖的雙手，還是難以形容內心的悲痛。夜黑了，我能做的很有限，為許議長點亮蠟燭，幫他照亮回天家的路……。」

「我知道這一次議長您絕望地心死了，您用悲壯的方式盼喚回正義，我們就絕對不能讓議長白白犧牲！」李明璇點名痛批民進黨議員梁文傑、王浩宇，在事發後竟然帶頭嘲諷亡者，讓輿論跟風一同訕笑、諷刺，「原來綠色不只是原諒的顏色，綠色還是沒人性的顏色！如果韓市長沒誠信要被罷免，那沒人性的呢？該罷免的才是這些沒品的民代，不該再被大眾繼續縱容下去！」

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▼李明璇獻上白玫瑰，並點亮蠟燭，盼能為許議長照亮回天家的路。（圖／翻攝李明璇臉書）

▲▼挺韓正妹李明璇為許崑源獻上白玫瑰。（圖／翻攝李明璇臉書）

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