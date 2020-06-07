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被廚房果蠅逼瘋！全聯買神物「祖宗十八代1天就團聚」　網：跑兩家都沒了

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▲被廚房果蠅逼瘋！全聯買神物「1天祖宗十八代團聚」。（圖／翻攝自臉書／我愛全聯-好物老實説）

▲許多網友大推。（圖／翻攝自臉書／我愛全聯-好物老實説）

記者周亭瑋／綜合報導

夏天一到，家中蚊蟲大軍強勢出沒，許多人深受困擾。一名女網友也被煩到不行，剛好在全聯看到這款餌劑，便毫不猶豫地買了，結果才放置短短1天，就有驚人效果，而不少內行也認證，「真的超好用啊！」

女網友5日在臉書社團「我愛全聯-好物老實説」發文直呼，最近家裡、廚房果蠅滿天飛，剛好看到這個餌劑在特價，於是買回家想試試，「昨天晚上放，今天晚上看，一天的成果展，果蠅的祖宗十八代都團聚了，真的超級推。」

請繼續往下閱讀...

她表示，這個餌劑會有果酸味，像是醋的味道，然後這是未開上蓋使用後的成果；有趣的是，不少人都把餌劑和果蠅屍體，錯看成一大碗百香果果凍。當然，看到除蠅好物，網友們十分心動，紛紛直呼「感覺不錯，明天來買」、「到底是什麼神器」、「謝謝分享，這幾天也被果蠅煩死了」、「我一定要買這個」。

▲被廚房果蠅逼瘋！全聯買神物「1天祖宗十八代團聚」。（圖／翻攝自臉書／我愛全聯-好物老實説）

▲蜂蜜加洗碗精也可以試試。（圖／翻攝自臉書／我愛全聯-好物老實説）

許多用過的朋友也大讚，「喔喔喔喔！等好久終於有在賣了」、「以前都找日本代購買這個果蠅餌劑，4月底看到全聯有進這個，立刻買了兩盒，推薦給親友後也讚不絕口，這真的很好用」、「覺得效果不錯捏」。

另外，還有熱心網友分享私房神招，表示用蜂蜜加洗碗精，效果也非常好，重點是沒有難聞的味道，「老實說蜂蜜越多越好，味道重牠們就更愛，但我一周會換一次，所以大概一湯匙，洗碗精意思意思擠個兩下。若發現牠們不太愛就是不夠甜，杯子可以用飲料罐，透明的最好。」

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