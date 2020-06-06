朝聖85元「牙膏巧克力蛋糕」　 她一吃讚嘆：全聯終於瘋了！

▲ 網友分享「薄荷巧克黑爵士」食用心得， 直呼「牙膏都比這個好吃」。（圖／翻攝臉書社團《我愛全聯-好物老實説》）



實習記者羅明輝／綜合報導

全聯近日與黑人牙膏跨界聯名，推出4款「牙膏甜點」，引發網友熱議。其中話題度最高的「薄荷巧克黑爵士」 結合薄荷、巧克力、竹炭等食材，黑色蛋糕體印上黑人牙膏Logo，讓不少人好奇味道如何。近日就有名女網友嚐鮮後，在臉書社團PO文分享心得，直言「全聯終於瘋了！就連牙膏都比這個好吃」，生動形容引發網友熱烈回應。

女網友在臉書社團《我愛全聯-好物老實説》發文提到，這個社團雖然是好物老實說，但售價85元的「薄荷巧克黑爵士」對她來說真的不是好物，「全聯終於瘋了哈哈哈哈，前幾天看到廣告的時候非常期待，我非常敬佩全聯的研發，全聯真的很成功，這東西太不像人間食物了，不過我非常期待它的味道。」

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▲全聯推出「牙膏蛋糕」，許多網友相當驚訝。（翻攝全聯福利中心臉書粉專）

女網友表示，自己買回家品嚐後，味道「完全沒有令人失望」，真的超級難吃，「這個巧克力蛋糕很厚，有三層，但居然完全沒有任何巧克力味，一點都沒有，實在太神奇，反而有股難以言喻、類似燒焦味的味道。」

女網友稱，雖然蛋糕體也不好吃，蛋最難吃的還是餡，「薄荷餡像難吃版無糖的Andes，口感非常之噁心沒有最難吃，只有更難吃。真的看不出來聯名在哪裡？味道也不像牙膏啊！不要污辱牙膏了，牙膏都比這個好吃。」

這篇文一出，立刻吸引超過1.3萬人按讚、近1500則留言及1000多人轉發，

不少人紛紛留言：「感謝勇者為我們試吃」、「這是整人小物」 「第一次看到負評文寫的這麼文情並茂的，真生動」、「路過有去拍照留念，但不敢買」、「好適合拿來當懲罰遊戲喔」、「本來覺得還好 但看這麼多負評 真的很想買一個試試看」