期間限定！全聯+0元多一件、家樂福滿千送9折折價券

▲家樂福賣場試吃服務恢復。（圖／記者李毓康攝）

記者彭懷玉／綜合報導

長達4個多月的防疫管制終於在明（7日）解禁，民眾喜愛的賣場試吃服務也恢復提供，家樂福搶在三倍劵發行前，率先於明（7日）推出僅一天的限時優惠大方送，全聯則祭出+0元多一件優惠，搶攻後疫情時期商機。

家樂福表示，全台家樂福量販店單筆消費滿2,000元以上，送9折折扣金額現金折價劵；超市單筆消費滿1,000元以上送9折金額現金折價劵，另外，即日起到7日線上購物消費滿2,000元現折9折優惠。

▲全台家樂福量販店單筆消費滿2,000元以上，送9折折扣金額現金折價劵；超市單筆消費滿1,000元以上送9折金額現金折價劵。（圖／家樂福提供）

此外，為迎接炎炎夏日，家樂福即日起至6月16日推出「夏日啤酒大賞」，單筆購買啤酒、洋芋片、堅果核果系列商品滿299元贈30元現金折價劵、上百支熱門食品、個人清潔衛生用品、寢具、服飾第2件5折、家電優惠購買39型以上液晶顯示器或電視單筆滿5,000元送500元家電現金折價劵、家電優惠購買變頻冷氣單品滿10,000元現折1,000元。

▲全聯福利中心推出限時三天優惠活動，即日起至6月8日，16項產品都有滿件+0元多一件。（圖／記者許靖騏攝）

全聯福利中心也特別推出限時三天優惠活動，即日起至6月8日，16項產品都有滿件+0元多一件的好康，包含餅乾、飲料、生活用品及麵包、咖啡等。其中，最划算的就是「悅氏Light鹼性水」，單瓶售價16元，第2件0元等於一瓶只要8元，還有「OFF COFFEE熱美式」限時6月6日至7日也是第2件0元，等於一杯不到13元。

▲+0元多一件的好康，包含餅乾、飲料、生活用品及麵包、咖啡等。（圖／全聯提供）

此外，還有「蘇菲彈力貼身日用衛生棉」、「五月花纖彈柔感抽取式花紋衛生紙」第2件0元，以及「冷燻鮭魚切片」、「好欣豬前胸肉/腿肉絲」第4件0元等，民眾想省一波荷包可要好好把握。