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澳擬修《外國投資法》加強國安審查　外媒料中資將受較大衝擊

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▲▼ 澳洲,雪梨,新冠肺炎。（圖／路透）

▲澳大利亞政府近日宣佈將修改《外國投資法》。（圖／路透）

記者魏有德／綜合報導

澳大利亞政府近日宣佈將修改《外國投資法》以加強國家安全審查力道，為40年來該法規最大規模的修訂。據悉，修訂完成的新法將賦予澳政府更大權力，包括採取「終極手段」因應外國投審會批准某項協議後得增加條件或強制撤資。由於這項對外國投資者的國安審查，包括通信、大數據、能源等新興領域，料對中資企業帶來較大程度的影響。

▲澳大利亞財政部長佛萊登柏格（Josh Frydenberg）。（圖／路透）

▲澳大利亞財政部長佛萊登柏格（Josh Frydenberg）。（圖／路透）

英國《金融時報》報導，澳大利亞財政部長佛萊登柏格（Josh Frydenberg）表示，有些國家的政府尋求達成的協議是「出於戰略目的，而不是純粹的商業目的。」因此，新法將賦予政府包括採取「終極手段」的權力，能夠在外國投資審核委員會批准某項協議後強加條件或強制撤資。

報導稱，支撐新法規的更廣泛國家安全權力將涉及「敏感的國家安全行業」。不過，澳政府尚未提出如何定義何種行業適用。佛萊登柏格提到，「法規修改將確保我們的外國投資規範與新出現的風險和全球發展同步。」

▲▼華為,Huawei。（圖／路透社）

▲華為等中資企業料將受到澳大利亞《外國投資法》新法衝擊。（圖／路透社）

新加坡《聯合早報》報導，澳大利亞對《外國投資法》進行重大修改目的是加強對外國投資者的國家安全審查，尤其是在通信、大數據、能源等領域，修改後的新法將適用於所有外國投資者，「但預計中國將會受到格外的審查。」

據了解，該項議案已提交澳大利亞議會，並由政府在7月拿出修改草案，同時徵詢各方意見，預計新法規將於2021年1月1日開始公告實施。

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