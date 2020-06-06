鍾小平：韓國瑜可自組一個統派次團，就像民進黨裡有喜樂島聯盟

▲「罷韓特別節目」討論韓國瑜與國民黨的未來。（圖／翻攝ETtoday《雲端最前線》）

實習記者簡立宇／綜合報導

ETtoday《雲端最前線》今天加開「罷韓特別節目」，主持人楊文嘉在節目上強調「韓國瑜不懂中華民國選舉去極端化的珍貴」，參與節目的綠營台北市議員梁文傑則表示，藍營統派的力量不會因共主遭罷黜而消失，如果黨主席江啟臣沒有出來道歉，那麼國民黨「還會被統派力量糾纏」。

鍾小平在節目中表示，建議韓國瑜不要選主席，他可以「自成一個統派的次級團體，就像民進黨裡面有喜樂島聯盟。」他認為，統派獨派深藍深綠都是兩黨的難題，少了一派都會失去部分選票。

▲不少韓粉在四維行政中心前聚集為韓國瑜加油打氣。（圖／記者李毓康攝）

梁文傑則回應道，統派獨派都不是問題，領袖是誰才是大問題，當藍營統派把韓國瑜當成共主，然而這個人變成笑話，就將整個統派變成笑話。他認為，統派力量不會隨之消散，就像1994年趙少康在選市長時，支持者就幾乎是現在這批人，也許人有增有減，但這股勢力會一直存在，如果江啟臣沒有對提名韓國瑜一事道歉，國民黨還是會被統派力量糾纏。

另外，大家都很好奇國民黨會推什麼人出來補選，前高雄縣長楊秋興在電訪中認為，在地人會比較適合，或者要待過比較長時間，另外這次的罷免也證明「誠信」非常重要。

梁文傑也指出，民進黨在2018年黨內廝殺之後，就變得比較成熟了，另外，在陳時中、韓國瑜的熱度退去後，民進黨將面對疫情後的台灣經濟。他認為，民進黨不應該用經濟學教科書的方式來振興經濟，例如3倍振興券的限制就沒有必要。