「罷韓是非常醜陋邪惡的偽裝劇」　洪秀柱：民主退步台灣之恥！

▲前國民黨主席洪秀柱。（資料照／記者湯興漢攝）

記者楊蕓／台北報導

高雄市長韓國瑜成為台灣史上第一位遭到罷免的市長。對此，前國民黨主席洪秀柱發表聲明，批評這次的罷韓，是一個非常醜陋邪惡的偽裝劇，「無論罷免成功與否，沒有贏家，已是全民皆輸的民主醜聞！民主退步台灣之恥！」

洪秀柱表示，罷韓程序及過程完全違反了民主的基本原則，執政黨連最基本的行政中立都未遵守、甚至發動綠媒圍剿，根本就是假藉民主之名踐踏民主，製造仇恨對立，已然埋下台灣不公、不義、不安的種子。

更多關於韓國瑜罷免案...

► 罷韓燒出國民黨在高雄連B咖都沒有 藍營準備轉移戰場改打這三點

► 國民黨做好失去高雄準備 罷韓成功進入補選「派誰出來都會輸」

► 民眾黨罷韓不表態 柯文哲精算選後亂局趁隙擴大基本盤

熱門新聞...

► 韓國瑜放棄最強武器 罷韓「冰處理」恐成等待被宰割

► 民進黨「代理市長」方案曝光 反制韓國瑜被罷免後打訴訟干擾戰

► 「罷韓不是我們的主場」 徐永明樂觀看待：時力太強勢也不好



►上網登錄過期票券 現賺1.5倍東森幣

★★★ 好康來了！過期票券換東森幣 ★★★

舉凡餐券、住宿券、SPA券等過期票券都可以起死回生，兌換東森幣加碼1.5倍，這麼好康的事，到底要怎麼做呢？首先，最重要的是把家中的過期票券找出來，進入東森購物的頁面，輸入會員帳號及密碼，就會出現票券驗證的畫面，接下來只要依序填寫禮券編號、條碼序號，並選擇信託銀行，就驗證成功囉。【快點連結】