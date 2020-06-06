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王定宇：韓國瑜若提選舉訴訟　是沒收高雄人補選的權利

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▲▼罷韓總部擠滿人潮。（圖／記者陳以昇攝）

▲開票仍在進行中，罷韓總部擠滿人潮。（圖／記者陳以昇攝）

記者林銘翰／台北報導

高雄市長韓國瑜罷免投票於6日下午4時結束，目前正進行開票作業，高市選委會表示，罷免成案需同時符合2項條件，一是同意票大於不同意票，二是同意票須達投票人總數的1/4，也就是57萬4996人。民進黨立委王定宇表示，如果開票結果罷免的民意超出門檻很多，國民黨和韓國瑜還硬要訴訟「罷免無效」，等於是繼之前杯葛罷免之後，還要沒收高雄市民補選市長的權利。

罷韓投票6日登場，若韓國瑜確定遭到罷免，依法規定高雄市選委會必須在七天內公告結果，行政院需指派代理市長人選，並由代理市長在3個月內舉行市長補選。不過，韓國瑜若確定提罷免訴訟，於訴訟期間不得辦理補選，而韓國瑜若最終仍以敗訴收場，所剩餘任期若未滿2年，則必須由代理市長代理至任期結束。

王定宇表示，在開票結果未知以前，必須提醒國民黨與韓國瑜陣營幾件事，包括罷免投票前的「國瑜機器」干擾的很厲害，大家都看見了，而且提出暫停投票的訴訟，也五度提出，被駁回五次。

王定宇認為，如果開票結果罷免的高雄民意超出門檻很多，國民黨與韓國瑜還硬要訴訟「罷免無效」，等於是繼之前杯葛罷免之後，還要沒收高雄市民補選市長的權利，這樣便是一錯再錯，「如此糟蹋高雄人，自己可以算算政治代價會多高」。

▲▼韓國瑜挺青年 。（圖／記者洪正達攝）

▲韓國瑜面臨遭罷免危機。（資料照／記者洪正達攝）

事實上，罷免韓國瑜的議題延燒至今，民進黨陣營評估，韓國瑜很可能在確定被罷免後，提出選舉訴訟，即便這個動作不太合理，象徵「沒收市民選舉權」，這有「罷免前卡罷，選後卡選」的味道。

黨內人士指出，站在藍營戰略來思考，在過去這段期間，韓陣營、藍營一直都抓不到議題主導權，全被民進黨把玩在手掌心；倘若提出選舉訴訟，除了拉長戰線，也不能讓民進黨可以輕鬆把持整體節奏。

黨內人士表示，韓國瑜陣營若做出選舉訴訟的動作，政治思維的評估上，不外乎就是，不能讓反韓勢力、民進黨再牽著鼻子走，想罷免就罷免、要補選就補選。

黨內人士也說，韓國瑜陣營也藉著選舉訴訟，拖延戰線，而在這個期間，讓民進黨內部產生「內部成本」，好比2022年地方首長選舉，要不要進行初選，再讓目前團結的綠營分裂，或是接下來要由誰來代理市長，派系盤算為何等等。

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