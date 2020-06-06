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上海第三座機場規劃簽約　南通與浦東、虹橋共建體系

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▲▼上海浦東國際機場,旅遊,出入境,交通,旅客,地勤,出國,航空業,航班,邊境管制,遊客,出境,觀光,登機報到,行李轉盤,旅遊不便險,停機坪。（圖／記者李毓康攝）

▲大上海地區第三座機場項目簽約，即將於南通開工建設。圖為近代最早啟用的上海浦東國際機場。（圖／記者李毓康攝）

記者陳政錄／綜合報導

備受注目的大上海地區第三座機場規劃，自去年下旬確認獎落南通後，南通市人民政府、上海機場集團6日上午在浙江湖州，「長三角一體化發展重大合作事項簽約儀式」上正式簽約，規劃南通新機場將透過北沿江高鐵和沿海通道連接上海，與浦東機場、虹橋機場共同構成上海多機場體系主樞紐。

該簽約儀式於6日上午舉行，共計簽約重大合作事項19項，分5批簽約，包括南通新機場建設、大飛機製造、量子通信等項目，涉及產業合作、科技創新、生態環保、交通互聯等領域，旨在推進涵蓋「一市三省」上海、江蘇、浙江、安徽的長三角一體化發展。

▲▼南通興東機場。（圖／微信公眾號南通兴东国际机场）

▲南通市隸屬江蘇，在上海北面，僅一長江之隔。圖為南通興東機場。（圖／取自南通興東機場公眾號）

據《澎湃新聞》報導，會上南通新機場合作共建協議由江蘇省南通市人民政府、上海機場（集團）有限公司共同簽約，按照「功能互補、資源整合」原則，規劃建設南通新機場，成為上海國際航空樞紐的重要組成部分。

下一步，長三角地區將透過南通新機場的規劃建設、長三角港口航運一體化等一系列交通基礎設施佈局，形成海陸空配合的綜合立體交通系統。

南通機場集團董事長陳林在受訪時稱，2019年經民航局同意，已經召開了兩次南通新機場選址的專家論證會，目前的選址階段的研究工作已經基本完成，已經進入了報批程序。

專家認為，南通新機場的建設將促進航空物流、現代服務業等產業發展，還有利於上海和南通之間產業優勢互補。除分擔上海客流壓力，還將加強長江以北地區經濟輻射作用。

事實上，作為上海「北大門」城市的南通，自傳出建設大上海地區第三座機場以來，一直受到關注，目前更加快建設滬通鐵路、鹽通鐵路，而南通當地的1、2號線地鐵也正在建設中，以融入大上海「一小時生活圈。」

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