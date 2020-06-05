家中掐死正妹妻「屍體冰105天」　冷血夫刷她卡「帶女開房」...自首仍死刑伏法！

▲殺妻藏屍冰櫃案朱曉東伏法 。（圖／翻攝自微博）

記者劉亭／綜合報導

上海冷血男子朱曉東2016年因為爭執，在家中親手掐死了妻子楊儷萍，之後冷靜放進冷凍櫃底部105天。法院2018年一審以故意殺人罪判處死刑，朱曉東不服提出上訴，但高院維持判決，上海二中院4日對其執行死刑。

根據紅星新聞報導，29歲的朱曉東2016年10月17日在家庭糾紛後，掐住楊儷萍脖子致死，之後用紅色床單包住屍體冰在冷凍庫，期間不斷還用老婆手機回親友訊息、發朋友圈，假裝仍然在世假象。

▲楊儷萍長相清秀漂亮 。（圖／翻攝自微博）

殺害楊儷萍的105天裡，朱曉東第一件事先將老婆支付寶帳戶內的4.5萬人民幣（約18.9萬元新台幣）納為己有，更用楊儷萍的信用卡到韓國、海南、南京各地旅遊、揮霍，甚至用楊儷萍的身分證與異性到酒店開房約會，過得相當舒適。

事件一直到楊儷萍的爸爸60歲大壽即將來臨，在紙包不住火的狀況下，朱曉東才前往警局自首。上海二中院2018年以故意殺人罪判處朱曉東死刑，剝奪政治權利終身。朱曉東不服，提出上訴。

▲照片都已成往事 。（圖／翻攝自紅星新聞）

上海高院認為，朱曉東雖投案自首，但始終否認自己預謀殺人，未真誠認罪、悔罪，雖有自首情節，但不足以對其從輕處罰，故維持原判，並依法報請最高人民法院核准。該案經最高人民法院覆核，裁定核准對朱曉東的死刑判決。

上海市第二中級人民法院4日公告，遵照最高人民法院下達的執行死刑命令，上海二中院已依法對故意殺人犯朱曉東執行死刑。楊儷萍的爸爸得知後表示，「等這一天已經很久了，接下來會去女兒墳前把消息告訴她」。

楊敢連透露，這三年多生活都圍著這個案子轉，每天都活在痛苦中，接到這個消息雖然高興，但是失去女兒的痛苦還是一樣，並不能緩解。下一步將進行民事部分訴訟。

▲楊敢連對女兒之死仍然相當悲痛 。（圖／翻攝自紅星新聞）

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