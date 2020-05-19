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We愛情誼不斷線！11導演首次「雲對話」　兩岸青年短片大賽開跑

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▲▼We愛·兩岸青年導演雲對話。（圖／We愛提供）

▲We愛·兩岸青年導演雲對話。（圖／We愛提供）

記者陳政錄／台北—上海連線報導

We愛·第四屆兩岸青年短片大賽今年「延期不停辦」，打出一套「線下+線上組合拳」！繼作品徵集開跑後，為在疫情期間讓We愛情誼不斷線，組委會於16日下午舉辦大賽的首場線上活動—兩岸青年導演雲對話，來自台北、上海、北京等城市的青年導演藉此「零距離」交流，在思想碰撞中加深對彼此的了解。

據了解，We愛交流活動往年都安排在6月上海國際電影節期間，方便青年影視人才和更多的業界前輩、大師請教、互動，雖今年受新冠肺炎疫情影響，但第四屆採「延期不停辦」的方式，已於3月26日正式開跑，向兩岸青年徵集台北、上海等共同生活的城市裡發生的「愛的故事。」包括電影大師交流營、頒獎典禮、影院專映等環節，將安排在8月後舉行。

▲▼We愛·兩岸青年導演雲對話。（圖／We愛提供）

▲兩岸11名青年導演在線上小圓桌論壇暢所欲言。（圖／We愛提供）

組委會負責人表示，為讓We愛情誼不斷線，實現兩地青年導演溝通「零距離」，今年將舉辦包括雲對話、雲課堂等豐富的線上活動。

為此，「We愛·兩岸青年導演『雲』對話」經過報名篩選，由來自台北、上海、北京、太原等城市的11名青年導演，在5月16日下午14時展開首場交流，他們有的是一線影視工作者，也有專業影視院校的學生。

「雲對話」分為個人分享、自由問答兩個環節，導演們先就自身風格、市場觀察、創作體驗等作闡述，還分享自己最喜歡的大陸或台灣電影，是如何啟發和影響自己的創作生涯；自由問答中，大家圍繞兩岸電影行業現狀、疫情對青年電影人的影響、大學電影課程的教學方式、疫情期間如何調整職業生涯規劃等進行提問，在類似小型線上圓桌會談，不拘泥形式，大家紛紛暢所欲言，把氣氛推至高潮，在思想碰撞中進一步加深了對彼此的瞭解。

▲第三屆短片大賽銀獎作品導演 臺灣導演羅越交流環節。（圖／We愛提供）

▲獲得第三屆短片大賽銀獎作品，台灣導演羅越分享交流。（圖／We愛提供）

We愛·第四屆兩岸青年短片大賽組委會表示，今年的疫情是很大的考驗，但是大賽的品質絲毫不會下降，形式將更加新穎、多元，且年輕化，希望有更多的青年導演加入，表達自我，在夢想的舞臺上持續發光發亮。計畫舉辦更多的雲活動，邀請知名導演、製片人作為導師帶來專業、學術的電影課程。另大賽交流營活動也將以全新面貌展現，為青年導演們提供學習交流的平臺，增進兩地青年的友好往來。

「We愛·兩岸青年導演『雲』對話」活動由上海市廣播影視製作業行業協會、滬測信息科技（上海）有限公司主辦。目前，大賽仍在作品徵集階段，主辦方舉辦的首次雲對話活動，既是為大賽加熱加溫，也是疫情時期的全新嘗試。

大賽官網：http://www.shxfuture.com/mainland/index.aspx

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