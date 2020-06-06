快訊／美媒：拜登正式獲得民主黨總統候選人提名　激烈對抗川普

▲美國前副總統拜登。（圖／達志影像／美聯社）

記者丁維瑀／綜合報導

《美聯社》報導，美國前副總統拜登（Joe Biden）5日正式獲得民主黨總統候選人提名，他已拿到1993張黨代表票，使得共和黨籍的現任總統川普（Donald Trump）將得與他激烈角逐總統大位。此前，川普多次透過推特攻擊拜登，兩人也在許多議題都抱持不同意見。

報導指出，民主黨參議員桑得斯（Bernie Sanders）於4月退出2020年美國大選後，拜登便一直是民主黨的領袖人物。獲得總統候選人提名需要1991張黨代表票，就在美國7州與華府舉行總統初選後，拜登日前已爭取到這個門檻。如今，拜登正式對上川普，兩人將在新冠肺炎（COVID-19）疫情、經濟衰退與種族問題引起的動亂背景下競爭，挑戰誰能在11月拿下總統大位。

拜登是在初選3天後達到門檻，此前有多州因為郵寄選票大幅增加的關係，有關單位花費數天才彙整出結果。隨後，《美聯社》小組再對選票進行分析，拜登目前獲得1993張黨代表票。

拜登透過聲明表示，「這是美國歷史上的艱困時期。川普的憤怒與讓政局分裂不是答案。這個國家迫切需要領導，領導才能夠讓我們團結。」

2020美國總統選舉將於11月3日舉行，如今這個國家陷入種種危機。雖然拜登本周開始外出活動，但過去3個多月的時間，受到疫情影響，他多數時刻只能待在德拉瓦州威爾明頓（Wilmington）家中。

拜登在擔任前總統歐巴馬（Barack Obama）政府的副總統職位以前，曾於參議院工作36年。這是77歲的拜登第三度競選總統，而他能夠拿下民主黨總統候選人提名，主要來自他獲得非裔選民的大力支持。

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