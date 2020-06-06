影／道具廠大火燒光損失高達5千萬　紙風車：擦乾眼淚勇敢面對

記者黃凱翊／綜合報導

紙風車劇團、綠光劇團位於新北市八里區的布景道具工廠風之藝術工作室，今（6）日凌晨發生火災，經過搶救後，500坪大倉庫已付之一炬，紙風車劇團今早發出聲明表示，將會「擦乾眼淚勇敢面對，努力達成跟孩子及觀眾們眼出的承諾！」

▲紙風車劇場的道具倉庫深夜遭大火燒毀，佈景、道具均付之一炬。（圖／記者游宗樺攝）

請繼續往下閱讀...

新北市八里區6日凌晨0時許，位於渡船頭路的紙風車及綠光劇團道具倉庫突然傳出爆炸聲，鐵皮建物短時間陷入熊熊火海。由於屋內屯放大量的佈景、衣物等可燃物，警消不敢大意，出動多名人力及車輛馳援救災。警消一共救出1名經理，身上有多處燒燙傷被送醫急救，並在約1小時後成功控制火勢，但200坪大倉庫卻遭燒毀，劇團的佈景、服裝及道具均有大量毀損。

紙風車劇團在臉書上發表聲明表示，雖然所有布景、道具、燈光、音響設備都付之一炬，但人員都平安，未來將排除萬難，「將設計製作資料一齣齣戲做回來、佈景道具一件一件做回來」，強調他們將擦乾眼淚勇敢面對，努力達成跟孩子及觀眾們演出的承諾。

▲廠房平常是劇團放置燈光、音響、服裝、道具、佈景的空間，損失估計約有新台幣5000萬元。

文化部指出，部長李永得得知紙風車大火，除了親自致電紙風車文教基金會執行長李永豐表達深切關心之意，並指派政務次長蕭宗煌今日一早立即前往道具工廠瞭解情況。李永得表示，文化部將立即啟動文化藝術團體急難補助機制，全力支持及協助團隊因應緊急災害度過難關。據了解，紙風車及綠光劇團在之前紓困1.0已獲補助300萬元，紓困2.0也正準備送件申請，而文化部另有的緊急救難辦法，可根據損失最高補助2000萬元。