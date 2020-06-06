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影／道具廠大火燒光損失高達5千萬　紙風車：擦乾眼淚勇敢面對

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記者黃凱翊／綜合報導

紙風車劇團、綠光劇團位於新北市八里區的布景道具工廠風之藝術工作室，今（6）日凌晨發生火災，經過搶救後，500坪大倉庫已付之一炬，紙風車劇團今早發出聲明表示，將會「擦乾眼淚勇敢面對，努力達成跟孩子及觀眾們眼出的承諾！」

▲▼紙風車劇場的道具倉庫深夜遭大火燒毀，佈景、道具均付之一炬。（圖／記者游宗樺攝）

▲紙風車劇場的道具倉庫深夜遭大火燒毀，佈景、道具均付之一炬。（圖／記者游宗樺攝）

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新北市八里區6日凌晨0時許，位於渡船頭路的紙風車及綠光劇團道具倉庫突然傳出爆炸聲，鐵皮建物短時間陷入熊熊火海。由於屋內屯放大量的佈景、衣物等可燃物，警消不敢大意，出動多名人力及車輛馳援救災。警消一共救出1名經理，身上有多處燒燙傷被送醫急救，並在約1小時後成功控制火勢，但200坪大倉庫卻遭燒毀，劇團的佈景、服裝及道具均有大量毀損。

紙風車劇團在臉書上發表聲明表示，雖然所有布景、道具、燈光、音響設備都付之一炬，但人員都平安，未來將排除萬難，「將設計製作資料一齣齣戲做回來、佈景道具一件一件做回來」，強調他們將擦乾眼淚勇敢面對，努力達成跟孩子及觀眾們演出的承諾。

▲▼紙風車劇團、綠光劇團位於新北市八里區的布景道具工廠風之藝術工作室凌晨發生火災。（圖／紙風車文教基金會執行長李永豐提供）

▲廠房平常是劇團放置燈光、音響、服裝、道具、佈景的空間，損失估計約有新台幣5000萬元。

文化部指出，部長李永得得知紙風車大火，除了親自致電紙風車文教基金會執行長李永豐表達深切關心之意，並指派政務次長蕭宗煌今日一早立即前往道具工廠瞭解情況。李永得表示，文化部將立即啟動文化藝術團體急難補助機制，全力支持及協助團隊因應緊急災害度過難關。據了解，紙風車及綠光劇團在之前紓困1.0已獲補助300萬元，紓困2.0也正準備送件申請，而文化部另有的緊急救難辦法，可根據損失最高補助2000萬元。

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