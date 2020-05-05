用創意賺生存金最高30萬！紙風車線上劇場推「月冠軍爭奪賽」

▲紙風車劇團發起「紙風車返笑日－線上劇場」，讓劇場人求生存。（圖／紙風車劇團提供）

記者林育綾／綜合報導

紙風車劇場自3月推出「紙風車返笑日－線上劇場」活動，廣徵劇場人的創意影片，投稿1分鐘影片錄取即獲得3千元生存金，如今活動更推出月賽、季賽與年賽，獎金從3萬、10萬到最高30萬，其中「月冠軍爭奪賽」今（5）日開跑，也開放一般民眾網路投票，而投給月冠軍的觀眾，將有機會獲得「最佳眼光獎」獎金3千元。

「紙風車返笑日－線上劇場」活動至今累積的投稿影片共281支，經過每週的評選審核，3月至4月共計99支創意影片入選，入選者除獲得3千元獎金，更獲得參與月賽的門票，爭奪月冠軍獎金3萬元。

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而月冠軍爭奪戰將於今（5）日開跑，選出方式將由「網路投票」及「評審評分」組成，分別占總分數的60%及40%。「網路票選」於5/5-5/25期間，開放一般民眾於「紙風車返笑日」官網投票，每人每天皆可投3票給最有創意的影片，而投給月冠軍的觀眾，還有機會獲得「最佳眼光獎」獎金3千元。

▲「月冠軍爭奪賽」開跑，也開放一般民眾網路投票。（圖／紙風車劇團提供）

而佔比40%的「評審評分」，將邀集綠光劇團團長羅北安、紙風車劇團團長任建誠、副團長莊瓊如、綠光表演學堂堂主劉長灝、紙風車劇團表演事務所副理趙蓓君組成評審小組，針對99支入選影片再次評分，再與票選分數合計，選出1位月冠軍。

劇團表示，「紙風車返笑日－線上劇場」3月份推出至今已播出14集，影片中不定期放入優秀的創意影片作品，讓表演藝術人才的創意得以展現。影片徵稿活動不限投稿支數，不限入選名額，為的就是給予每支影片同等的機會。有部分入選者投稿了多項作品，並獲得評審青睞，已拿到上萬元的生存獎金，也因此只要影片有創意，人人皆有機會獲獎，天天都可以投稿，天天都有機會。

【紙風車返笑日】創意影片月冠軍投票網址：https://reurl.cc/V6zo2b

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