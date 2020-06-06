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紙風車八里工廠大火損失5千萬　執行長李永豐：大風浪見多了

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▲▼紙風車劇場的道具倉庫深夜遭大火燒毀，佈景、道具均付之一炬。（圖／記者游宗樺攝）

▲紙風車劇場的道具倉庫深夜遭大火燒毀，佈景、道具均付之一炬。（圖／記者游宗樺攝）

中央社

紙風車劇團位於新北市八里區的幕後工作室，今天凌晨遭到大火吞噬，目前起火原因尚未明朗，紙風車文教基金會執行長李永豐對中央社記者表示，「OK的！大風大浪見太多！」

疫情才剛趨緩，表演藝術團體的處境就遭逢巨變，今天凌晨，紙風車劇團位於新北市八里區的幕後工作室發生大火，共有兩棟廠房遭到火災波及，至清晨7時仍有火苗尚未完全撲滅。

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此次遭到大火波及的主要是紙風車劇團位於八里的「風之藝術」夢工廠，這處廠房平常是劇團放置燈光、音響、服裝、道具、佈景的空間，現在遭遇祝融之災，全部付之一炬。目前紙風車副執行長張敏宜表示，損失估計約有新台幣5000萬元；李永豐接受中央社記者訪問時表示，「OK的，大風大浪見太多」。

▲▼男為紙風車劇團團長任建誠，女為紙風車文教基金會副執行長張敏宜。（圖／記者游宗樺攝）

▲紙風車副執行長張敏宜表示，損失估計約有5000萬元。（圖／記者游宗樺攝）

紙風車劇團曾創作創下金氏世界紀錄的「紙風車格列佛人體藝術探索館」，一年演出超過數百場，「紙風車恐龍藝術探索館」與台灣動物昆蟲展也都為紙風車劇團所規劃。

目前支撐紙風車劇團的除了社會各界捐款支持之外，還有位於八里的夢工廠「風之藝術」，這處廠房佔地400坪，不但實踐了紙風車製作團隊的藝術夢想，也帶給大小觀眾更多的創意與想像，這次遭遇祝融之災，確實令人一時之間無法接受。

「風之藝術」一開始是工作室，現在已經成為深具規模的公司，專為紙風車服務，從藝術的創作，延伸至室內劇場到戶外大型活動的景觀設計製作，結合劇場、舞台、燈光、道具、雕塑、公共藝術等等各種不同的藝術表現，發展出另一種活潑、充滿想像力又有無限可能的獨特藝術表現形式。

目前正進行的「紙風車368鄉鎮市區藝術工程」、「紙風車台灣動物昆蟲創意展」、綠光劇團「人間條件」系列以及紙風車劇團「屋頂系列」演出等，都是由「風之藝術」團隊幕後統籌製作，透過想像與再三反覆的嘗試，讓演出成真。

近年表演團隊的基地遭大火襲擊案例層出不窮，包括2008年雲門舞集八里排練場遭遇大火付之一炬；2019年表演團體「優人神鼓」位於老泉山上排練場也遭遇火災，目前依然在重建之中。

▲▼紙風車劇場的道具倉庫深夜遭大火燒毀，佈景、道具均付之一炬。（圖／記者游宗樺攝）

▲紙風車劇場的道具倉庫深夜遭大火燒毀，佈景、道具均付之一炬。（圖／記者游宗樺攝）

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