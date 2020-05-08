疫情受災戶「劇場黑衣人」充電！紙風車開設技術人才進修班　免學費還有獎學金

▲紙風車劇團開設「技術人才進修班」，免學費還有獎學金。（圖／紙風車劇團提供）



記者林育綾／台北報導

新冠肺炎疫情讓表演藝術界成為「重災區」，其中被稱為「劇場黑衣人」的劇場技術人員，也是許多人看不見的受災戶，不少專業燈光師和舞台人員打算去做臨時工，讓十多年養成的專業人才無路可走。紙風車劇團發起「技術人才進修班」，除了免收報名費和學費，還提供獎學金，希望能為技術人員充電、鍛鍊自己，為未來做準備。

紙風車劇團創辦人李永豐提到，他與台南市黃偉哲市長在談論疫情時，無意間提及「技術人才進修班」計畫，而黃市長立即表示願意出力尋找經費，希望能開設第2班嘉惠台南子弟。台南市政府從「紙風車返笑日：一分鐘創意影片徵稿活動」就率先響應支持，提供設籍台南市得獎者生存金，這次「技術人才進修班」開設，又爭取在地企業響應贊助經費。

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台南市長黃偉哲說，「台南是個文化古都，市政府一直對於藝文人才的培育不遺餘力，務必要支持，謝謝川晟、各位老師及紙風車一起為這段時間的藝術工作者所盡的心力。」他也呼籲設籍台南劇場技術工作者參加進修班，期盼留住劇場技術人才。

出身台南的川晟機構曾明祥董事長、曾國緯總經理決定支持該計畫，增設2班「技術人才進修班」，其中一班專給設籍在台南的技術劇場人，另一班則開放給全國的技術劇場人，讓受困於疫情的劇場技術工作者，得以無後顧之憂地自我精進，待疫情結束後能有更大的發揮，幫助留住台灣劇場人才。

李永豐說，面對疫情，沒有人是局外人，「同村協力」才能困境求生。他舉例台灣早期，一到秋收時節，是全村人一起協力分工完成收割，今天這家收割，周遭鄰居親友會共同協助，隔天再幫忙另一家收割，村莊的事全村一起動起來，互助互惠，婚喪喜慶皆如此。有時候村人在共同合作克服一個困境時，反而能化解一些誤解，讓彼此感情更好。

他說，「希望表演藝術界的同村人，能號召親朋好友一起來幫助表演藝術同村人。紙風車作為一個表演藝術團隊，在台南市政府的協助之下，有幸與川晟生技一起為同行出力共度難關。若台灣各行各業皆如此，能得到更大的包容及諒解，危機就能安然渡過，更能化解各種誤會。」

▲紙風車開設技術人才進修班，獲得台南市政府和在地企業響應。（圖／紙風車劇團提供）

紙風車認為，現在是最危機時刻，但也是鍛鍊自己、提升自我的最佳時刻。「技術人才進修班」由紙風車劇團規劃課程，開放給劇場技術工作者報名參加，上課學員不僅無需繳交報名費，上課期間還可獲得獎學金鼓勵，讓生活無後顧之憂。

師資之一國立政治大學創造力講座吳靜吉博士說，許多人不知道劇場技術人員需要非尚紮實的演練，如果因疫情中途轉行，疫情過後再回歸的挑戰更大，因此這樣的合作可以看到台灣的藝術與技術最好的統籌。此課程核心價值在於鼓勵劇場人在疫情時刻沉潛精進，增加自身眼界及創意，創意讓他們能組合不同的元素，發展最好的作品，以待來時。

「技術人才進修班」課程內容包羅萬象，含括英文、藝術、音樂等，預計招收2班，共招收20人，其中10人提供給設籍台南的劇場技術人員，即日起開放報名，填寫線上報名表單並通過面試後即可上課。

「技術人才進修班」官網