陳以信、王家貞連袂參訪台南玉井農會　關心芒果產銷的現況

▲國民黨立委陳以信與台南市議員王家貞一同前往玉井區，關心今年芒果的產銷情形。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

國民黨立委陳以信與台南市議員王家貞一同前往玉井區，關心今年芒果的產銷情形，由台南市農業局簡任技正周志勳、玉井區公所長陳新澈、玉井區農會主任朱銓哲、南瀛農產國際行銷公司總經理余清永陪同參訪。

今年全球各行各業遭逢百年來最嚴重的新型冠狀肺炎疫情傷害，而現在玉井地區開進入芒果盛產期，立法委員陳以信非常關心家鄉芒果的產銷現況，即與國民黨團書記長王家貞議員取得聯繫，表示希望藉由王家貞議員安排半日的行程，到玉井實地現勘了解各式各樣品種芒果的產銷情形。行程中安排訪談玉井區優良果農吳清進班長及參訪外銷芒果的蒸熱廠。

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甫達玉井農會，陳以信立委及王家貞議員即發現，停車場四周種有芒果樹與一般的停車場截然不同。玉井區農會主任朱銓哲道出原委說明：為了推銷芒果，玉井區農會不遺餘力，很用心的在停車場四周栽種各式不同品種的芒果（如蜂蜜芒果、蘋果芒果及甜度達到17級的金芒果…等等），目的是要讓前往當地觀光旅遊的民眾，可以用最少的時間及最真實的感覺認識玉井多元化的芒果品種。

陳以信立委及王家貞議員隨著周技正、陳區長及朱主任，前往玉井區果樹產銷班第30班優良農友吳清進班長處，實地了解果農們的生活及芒果採收及銷售的情形。一行人看見看見紅艷欲滴，令人垂涎的愛文芒果，大家直呼太漂亮了。陳以信立委當下更是二話不說，立馬訂購10箱頂級的愛文芒果，要請北部的親朋好友們品嚐香氣十足且甜蜜可口的玉井芒果。

陳以信立委表示，家鄉玉井的芒果品種甚多，照顧了許多愛好者的選擇，而外觀鮮豔紅潤的愛文芒果更是受到大眾化的喜愛，其優質香氣、口感、甜度也是聞名海內外，讓他非常與有榮焉，感到驕傲。陳立委與吳班長親切詳細的對談中，想確實了解當地果農在嚴重疫情中受到的影響；同時又面臨芒果大量盛產情況下，是否會擔心產銷失調的問題？需要立委及議員提供何種實際有效的方法幫忙果農？如何協助他們如願的賣出所有的芒果，也讓台南市各地的芒果順利被新台幣下架，不會有果賤傷農的傷心事發生。

農業局周技正表示，市政府預計在6月26日聯合玉井、大內、楠西、左鎮、南化及官田六區舉辦芒果節，向市民及全國的民眾大力推銷優質芒果，呼籲全國朋友們踴躍支持台南芒果，希望藉著芒果節的活動吸引人潮創造商機收益，把美艷飽滿如紅寶石般的愛文…..等等各式芒果，通通帶回家及傾銷到國外，讓所有的人開心盡情的享受，大大的滿足舌尖味蕾上的甜蜜好滋味。

接著，陳以信一行人參觀外銷芒果的蒸熱廠，實地了解芒果蒸熱處理的過程。南瀛農產國際行銷公司總經理余清永表示，玉井芒果蒸熱廠是由半官方的南瀛農產國際行銷公司負責營運，此蒸熱廠是唯一有官方參與營運，也是目前全台最大的蒸熱廠。玉井蒸熱廠處理多以臺南及鄰近縣市外銷至日韓的愛文芒果為主。余總經理詳細介紹在蒸熱過程中，果實中心溫度於攝氏46.5度以上連續達30分鐘，蒸熱的目的是將芒果表面的炭蛆病原及東方果實蠅的蟲卵幼蟲殺滅，爾後再進行灑水降温到37度左右，就像幫愛文芒果洗三溫暖一般，最後由人工分級、包裝，並完成蟲害的檢疫。蒸熱後包裝的芒果必須貯存在2度至4度的環境內，才能保持最佳及新鮮的口感品質。

余總經理也向陳以信立委及王家貞議員表示，因受新型冠狀肺炎影響，各國尚未完全解封的情形下，果農們憂心芒果在銷日韓或內銷不如預期的情況下、恐有價格下跌的疑慮，而可銷出的數量也可能無法太樂觀，因此希望立委及議員能為果農們表達恐懼不安的心情，要求政府農政單位對台南芒果銷售要「超前部署」，預作因應之道。就如同之前，黃偉哲市長傾全力推銷鳳梨，連續數日召開記者會般，也為玉井芒果召開記者會，傾全力幫忙果農推銷芒果。而銷售的對象不僅僅在國內的民眾，同時也要放眼國際上，除了日本、韓國外；大陸也是一個很大有利的市場，應該協助果農積極開拓中國大陸市場。另外，也要求市政府推出各項促銷優惠活動，各項應付或損失的成本由政府吸收，要絶對保証堅守保護果農們的利益，不要讓果農有絲毫的虧損或委屈。

對此，陳以信立委及王家貞議員都非常肯定為果農開拓大陸市場的想法，並且也認為政府應該積極的提出實行的辦法方案。陳立委表示一定會將玉井果農們的心聲及困擾帶回立法院責成專案，為他們發聲，爭取最有益於果農們的「紓困」政策方案。

陳以信立委語重心長的指出，現在果農面臨了產銷及紓困二個大問題，對於品質如此優良的玉井芒果，會全力在立法院提出協助銷售的方案，並且會持續關注未來的產銷情形的發展，一定想辦法讓辛勞努力經營的果農們及優質芒果得到最好的照顧。

王家貞議員也表示，會將各方提到的建議方案帶回市政府，要求市政府農政單位提出，協助果農產銷及紓困問題的具體可行方案，好讓靠天生活非常辛勞的果農們得到最實質、最直接的回報，繼續為台南的農業經濟打拼，締造更好的水果品質、口碑及商機。

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